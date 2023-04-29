Прогноз на бой Марек Бартл (Чех) — Селим Топуз (Тур) 29.04.2023

«Марек Бартл (Чех)» – «Селим Топуз (Тур)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Марек Бартл (Чех) проведет 29-го апреля 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Селим Топуз (Тур). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Марек Бартл (Чех) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29-го апреля 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Селим Топуз (Тур), так что вряд ли в 19:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марек Бартл (Чех) — Селим Топуз (Тур):

победа Марек Бартл (Чех) – 0, ничья – 0, победа Селим Топуз (Тур) – 0

Прогноз на матч Марек Бартл (Чех) – Селим Топуз (Тур) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го апреля 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Марек Бартл (Чех) не очень выгодно, а вот Селим Топуз (Тур) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Марек Бартл (Чех) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Марек Бартл (Чех) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Марек Бартл (Чех) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Марек Бартл (Чех) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Марек Бартл (Чех) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Селим Топуз (Тур) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Селим Топуз (Тур) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Селим Топуз (Тур) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Селим Топуз (Тур) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Селим Топуз (Тур) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Марек Бартл (Чех) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Марек Бартл (Чех) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Марек Бартл (Чех) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Марек Бартл (Чех) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Селим Топуз (Тур) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Селим Топуз (Тур) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Селим Топуз (Тур) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Селим Топуз (Тур) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Марек Бартл (Чех) – Селим Топуз (Тур) 29.04.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Марек Бартл (Чех) и Селим Топуз (Тур), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Марек Бартл (Чех) и Селим Топуз (Тур) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Марек Бартл (Чех) и Селим Топуз (Тур) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Марек Бартл (Чех) и Селим Топуз (Тур) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Марек Бартл (Чех) и Селим Топуз (Тур), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Марек Бартл (Чех) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Марек Бартл (Чех) — Селим Топуз (Тур) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Селим Топуз (Тур).

Марек Бартл (Чех)

Хотя Марек Бартл (Чех) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Марек Бартл (Чех) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Марек Бартл (Чех) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Марек Бартл (Чех) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Марек Бартл (Чех) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Селим Топуз (Тур)

Никаких высот Селим Топуз (Тур) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Селим Топуз (Тур) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Селим Топуз (Тур) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Селим Топуз (Тур) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Марек Бартл (Чех) — Селим Топуз (Тур). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го апреля 2023 года

На титульный бой Марек Бартл (Чех) — Селим Топуз (Тур) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Марек Бартл (Чех) — Селим Топуз (Тур) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Марек Бартл (Чех) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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