Прогноз на бой Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) — Хосе Луис Наварро младший (Исп) 29-го апреля

«Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп)» – «Хосе Луис Наварро младший (Исп)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) проведет 29-го апреля 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Хосе Луис Наварро младший (Исп). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29-го апреля 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хосе Луис Наварро младший (Исп), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) — Хосе Луис Наварро младший (Исп):

победа Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) – 0, ничья – 0, победа Хосе Луис Наварро младший (Исп) – 0

Прогноз на матч Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) – Хосе Луис Наварро младший (Исп) Бои, титульный бой, 29-го апреля 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Хосе Луис Наварро младший (Исп) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Хосе Луис Наварро младший (Исп) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хосе Луис Наварро младший (Исп) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хосе Луис Наварро младший (Исп) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хосе Луис Наварро младший (Исп) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хосе Луис Наварро младший (Исп) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Хосе Луис Наварро младший (Исп) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хосе Луис Наварро младший (Исп) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хосе Луис Наварро младший (Исп) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хосе Луис Наварро младший (Исп) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хосе Луис Наварро младший (Исп), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) – Хосе Луис Наварро младший (Исп) 29.04.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) и Хосе Луис Наварро младший (Исп). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) и Хосе Луис Наварро младший (Исп) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) и Хосе Луис Наварро младший (Исп) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) и Хосе Луис Наварро младший (Исп), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) и Хосе Луис Наварро младший (Исп), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хосе Луис Наварро младший (Исп) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп)

Хотя Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Хосе Луис Наварро младший (Исп)

Уже несколько лет Хосе Луис Наварро младший (Исп) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Хосе Луис Наварро младший (Исп) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Хосе Луис Наварро младший (Исп) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) — Хосе Луис Наварро младший (Исп). Прогноз и ставки на матч. Бои 29-го апреля 2023 года

В настоящее время Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) и Хосе Луис Наварро младший (Исп) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ронни Александр Ландаета Утрера (Исп) будет намного сильнее, чем Хосе Луис Наварро младший (Исп), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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