Прогноз на бой Тобиас Харила (Шве) — Райан Шелли (Ирл) 29-го апреля

«Тобиас Харила (Шве)» – «Райан Шелли (Ирл)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 29-го апреля 2023 года состоится интересный поединок Тобиас Харила (Шве) — Райан Шелли (Ирл), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:45 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Тобиас Харила (Шве) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29-го апреля 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Райан Шелли (Ирл), так что вряд ли в 22:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тобиас Харила (Шве) — Райан Шелли (Ирл):

победа Тобиас Харила (Шве) – 1.724, ничья – 51, победа Райан Шелли (Ирл) – 2.108

Прогноз на матч Тобиас Харила (Шве) – Райан Шелли (Ирл) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го апреля 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.724 окажутся выигрышными, если Тобиас Харила (Шве) станет победителем боя. Если выиграет Райан Шелли (Ирл), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.108.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тобиас Харила (Шве) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тобиас Харила (Шве) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тобиас Харила (Шве) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тобиас Харила (Шве) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тобиас Харила (Шве) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Райан Шелли (Ирл) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Райан Шелли (Ирл) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Райан Шелли (Ирл), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Райан Шелли (Ирл) должен быть в хорошей физической форме. Райан Шелли (Ирл) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Тобиас Харила (Шве) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тобиас Харила (Шве) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тобиас Харила (Шве) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тобиас Харила (Шве) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тобиас Харила (Шве) валится с ног. К тому же, Тобиас Харила (Шве) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тобиас Харила (Шве) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Райан Шелли (Ирл) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Райан Шелли (Ирл) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Райан Шелли (Ирл) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Райан Шелли (Ирл) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Райан Шелли (Ирл) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Райан Шелли (Ирл) должен задуматься о своей обороне.

Тобиас Харила (Шве) – Райан Шелли (Ирл) 29.04.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Тобиас Харила (Шве) и Райан Шелли (Ирл), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тобиас Харила (Шве) и Райан Шелли (Ирл). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тобиас Харила (Шве) и Райан Шелли (Ирл) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тобиас Харила (Шве) и Райан Шелли (Ирл) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тобиас Харила (Шве) и Райан Шелли (Ирл), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тобиас Харила (Шве) выиграет бой.

Титульный бой Тобиас Харила (Шве) — Райан Шелли (Ирл) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Райан Шелли (Ирл) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тобиас Харила (Шве)

Так как Тобиас Харила (Шве) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Тобиас Харила (Шве) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Тобиас Харила (Шве) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Тобиас Харила (Шве) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Райан Шелли (Ирл)

Последний раз Райан Шелли (Ирл) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Райан Шелли (Ирл) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Райан Шелли (Ирл) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Райан Шелли (Ирл) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Райан Шелли (Ирл)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Райан Шелли (Ирл) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Тобиас Харила (Шве) — Райан Шелли (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го апреля 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Тобиас Харила (Шве) — Райан Шелли (Ирл) собираются ставить на то, что сильнее будет Тобиас Харила (Шве), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Тобиас Харила (Шве) — Райан Шелли (Ирл) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тобиас Харила (Шве) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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