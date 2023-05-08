Прогноз на бой Нарек Манасян (Арм) — Пурия Амири (Ирн) 08.05.2023

«Нарек Манасян (Арм)» – «Пурия Амири (Ирн)». 08.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Нарек Манасян (Арм) — Пурия Амири (Ирн) на 08.05.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Нарек Манасян (Арм) и Пурия Амири (Ирн) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 13:40.

Стало известно, что именно 08.05.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Нарек Манасян (Арм) — Пурия Амири (Ирн). По Москве начало данного поединка будет в 13:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нарек Манасян (Арм) — Пурия Амири (Ирн):

победа Нарек Манасян (Арм) – 0, ничья – 0, победа Пурия Амири (Ирн) – 0

Прогноз на матч Нарек Манасян (Арм) – Пурия Амири (Ирн) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 08.05.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Нарек Манасян (Арм) не очень выгодно, а вот Пурия Амири (Ирн) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Нарек Манасян (Арм) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Нарек Манасян (Арм) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Нарек Манасян (Арм) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Нарек Манасян (Арм) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Нарек Манасян (Арм) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Нарек Манасян (Арм) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Нарек Манасян (Арм) может и не устоять на ногах.

Пурия Амири (Ирн) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Пурия Амири (Ирн) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Пурия Амири (Ирн), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Пурия Амири (Ирн) должен быть в хорошей физической форме. Пурия Амири (Ирн) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Нарек Манасян (Арм) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Нарек Манасян (Арм) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Нарек Манасян (Арм) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Нарек Манасян (Арм) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Нарек Манасян (Арм) валится с ног. К тому же, Нарек Манасян (Арм) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Нарек Манасян (Арм) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Пурия Амири (Ирн) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Пурия Амири (Ирн) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Пурия Амири (Ирн) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Пурия Амири (Ирн) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Пурия Амири (Ирн) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Пурия Амири (Ирн) должен задуматься о своей обороне.

Нарек Манасян (Арм) – Пурия Амири (Ирн) 08.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Нарек Манасян (Арм) и Пурия Амири (Ирн) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Нарек Манасян (Арм) и Пурия Амири (Ирн). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Нарек Манасян (Арм) и Пурия Амири (Ирн) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Нарек Манасян (Арм) и Пурия Амири (Ирн) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Нарек Манасян (Арм) — Пурия Амири (Ирн) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Нарек Манасян (Арм) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Нарек Манасян (Арм) — Пурия Амири (Ирн) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Пурия Амири (Ирн) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Нарек Манасян (Арм)

Хотя Нарек Манасян (Арм) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Нарек Манасян (Арм) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Нарек Манасян (Арм) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Нарек Манасян (Арм) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Нарек Манасян (Арм) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Пурия Амири (Ирн)

Уже несколько лет Пурия Амири (Ирн) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Пурия Амири (Ирн) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Пурия Амири (Ирн) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Нарек Манасян (Арм) — Пурия Амири (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 08.05.2023

Никто не сомневается, что Нарек Манасян (Арм) намного сильнее, чем Пурия Амири (Ирн), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Нарек Манасян (Арм) и Пурия Амири (Ирн), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Нарек Манасян (Арм) выиграет с помощью нокаута.

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