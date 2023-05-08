Прогноз на бой Рафаэль Оганнисян (Арм) — Хакан Коч (Тур) 08.05.2023

«Рафаэль Оганнисян (Арм)» – «Хакан Коч (Тур)». 08.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08-го мая 2023 года должен состояться бой Рафаэль Оганнисян (Арм) — Хакан Коч (Тур), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:40 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Рафаэль Оганнисян (Арм) и Хакан Коч (Тур) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Рафаэль Оганнисян (Арм) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08-го мая 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хакан Коч (Тур), так что вряд ли в 17:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рафаэль Оганнисян (Арм) — Хакан Коч (Тур):

победа Рафаэль Оганнисян (Арм) – 0, ничья – 0, победа Хакан Коч (Тур) – 0

Прогноз на матч Рафаэль Оганнисян (Арм) – Хакан Коч (Тур) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 08-го мая 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Рафаэль Оганнисян (Арм) — Хакан Коч (Тур) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Рафаэль Оганнисян (Арм) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Рафаэль Оганнисян (Арм) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Рафаэль Оганнисян (Арм) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Рафаэль Оганнисян (Арм) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Рафаэль Оганнисян (Арм) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Рафаэль Оганнисян (Арм) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Рафаэль Оганнисян (Арм) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Хакан Коч (Тур) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Хакан Коч (Тур) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Хакан Коч (Тур) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Хакан Коч (Тур) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Хакан Коч (Тур) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Рафаэль Оганнисян (Арм) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рафаэль Оганнисян (Арм) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рафаэль Оганнисян (Арм) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рафаэль Оганнисян (Арм) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рафаэль Оганнисян (Арм) валится с ног. К тому же, Рафаэль Оганнисян (Арм) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рафаэль Оганнисян (Арм) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Хакан Коч (Тур) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хакан Коч (Тур) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хакан Коч (Тур) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хакан Коч (Тур) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хакан Коч (Тур) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Рафаэль Оганнисян (Арм) – Хакан Коч (Тур) 08.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Рафаэль Оганнисян (Арм) и Хакан Коч (Тур) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Рафаэль Оганнисян (Арм) и Хакан Коч (Тур). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Рафаэль Оганнисян (Арм) и Хакан Коч (Тур) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Рафаэль Оганнисян (Арм) и Хакан Коч (Тур) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Рафаэль Оганнисян (Арм) — Хакан Коч (Тур) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рафаэль Оганнисян (Арм) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Рафаэль Оганнисян (Арм) — Хакан Коч (Тур) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хакан Коч (Тур), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Рафаэль Оганнисян (Арм)

На самом деле Рафаэль Оганнисян (Арм) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Рафаэль Оганнисян (Арм) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Рафаэль Оганнисян (Арм) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Рафаэль Оганнисян (Арм) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Рафаэль Оганнисян (Арм) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Хакан Коч (Тур)

Прошлый бой Хакан Коч (Тур) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Хакан Коч (Тур) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Хакан Коч (Тур) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Хакан Коч (Тур) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Рафаэль Оганнисян (Арм) — Хакан Коч (Тур). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 08-го мая 2023 года

На титульный бой Рафаэль Оганнисян (Арм) — Хакан Коч (Тур) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Рафаэль Оганнисян (Арм) — Хакан Коч (Тур) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Рафаэль Оганнисян (Арм) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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