Прогноз на бой Георгий Кушиташвили (Гру) — Рафаэль Оганнисян (Арм) 10.05.2023

«Георгий Кушиташвили (Гру)» – «Рафаэль Оганнисян (Арм)». 10.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Георгий Кушиташвили (Гру) — Рафаэль Оганнисян (Арм) на 10 мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Георгий Кушиташвили (Гру) и Рафаэль Оганнисян (Арм) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:40.

Сейчас Георгий Кушиташвили (Гру) обладает несколькими чемпионскими титулами и 10 мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рафаэль Оганнисян (Арм), так что вряд ли в 17:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Георгий Кушиташвили (Гру) — Рафаэль Оганнисян (Арм):

победа Георгий Кушиташвили (Гру) – 0, ничья – 0, победа Рафаэль Оганнисян (Арм) – 0

Прогноз на матч Георгий Кушиташвили (Гру) – Рафаэль Оганнисян (Арм) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 10 мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Георгий Кушиташвили (Гру) не очень выгодно, а вот Рафаэль Оганнисян (Арм) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Георгий Кушиташвили (Гру) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Георгий Кушиташвили (Гру) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Георгий Кушиташвили (Гру) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Георгий Кушиташвили (Гру) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Георгий Кушиташвили (Гру) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Георгий Кушиташвили (Гру) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Георгий Кушиташвили (Гру) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Рафаэль Оганнисян (Арм) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рафаэль Оганнисян (Арм) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рафаэль Оганнисян (Арм) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рафаэль Оганнисян (Арм) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рафаэль Оганнисян (Арм) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Георгий Кушиташвили (Гру) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Георгий Кушиташвили (Гру) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Георгий Кушиташвили (Гру) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Георгий Кушиташвили (Гру) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Георгий Кушиташвили (Гру) валится с ног. К тому же, Георгий Кушиташвили (Гру) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Георгий Кушиташвили (Гру) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Рафаэль Оганнисян (Арм) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Рафаэль Оганнисян (Арм) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Рафаэль Оганнисян (Арм) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Рафаэль Оганнисян (Арм) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Рафаэль Оганнисян (Арм) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Рафаэль Оганнисян (Арм) должен задуматься о своей обороне.

Георгий Кушиташвили (Гру) – Рафаэль Оганнисян (Арм) 10.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Георгий Кушиташвили (Гру) и Рафаэль Оганнисян (Арм) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Георгий Кушиташвили (Гру) и Рафаэль Оганнисян (Арм) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Георгий Кушиташвили (Гру) и Рафаэль Оганнисян (Арм) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Георгий Кушиташвили (Гру) и Рафаэль Оганнисян (Арм) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Георгий Кушиташвили (Гру) будет намного сильнее, чем Рафаэль Оганнисян (Арм), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Георгий Кушиташвили (Гру) — Рафаэль Оганнисян (Арм) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Рафаэль Оганнисян (Арм).

Георгий Кушиташвили (Гру)

Хотя Георгий Кушиташвили (Гру) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Георгий Кушиташвили (Гру) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Георгий Кушиташвили (Гру) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Георгий Кушиташвили (Гру) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Георгий Кушиташвили (Гру) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Рафаэль Оганнисян (Арм)

Последний раз Рафаэль Оганнисян (Арм) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Рафаэль Оганнисян (Арм) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Рафаэль Оганнисян (Арм) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Рафаэль Оганнисян (Арм) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Рафаэль Оганнисян (Арм)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Рафаэль Оганнисян (Арм) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Георгий Кушиташвили (Гру) — Рафаэль Оганнисян (Арм). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 10 мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Георгий Кушиташвили (Гру) — Рафаэль Оганнисян (Арм) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Георгий Кушиташвили (Гру) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Георгий Кушиташвили (Гру) легко справится с таким соперником, как Рафаэль Оганнисян (Арм). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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