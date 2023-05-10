Прогноз Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд — Ваншелбоим/Фреунд (11-го мая), ставки и коэффициенты

Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд — Ваншелбоим/Фреунд. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.05.23)

11-го мая в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд , а противостоять в этом поединке будет Ваншелбоим/Фреунд.



Так как Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ваншелбоим/Фреунд, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 11-го мая. Но, доказать обратное Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд — Ваншелбоим/Фреунд:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 11-го мая встречаются Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд и Ваншелбоим/Фреунд. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд

Пока Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд довольно неплохо играет на данном покрытии.



Ваншелбоим/Фреунд

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ваншелбоим/Фреундв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ваншелбоим/Фреунд играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ваншелбоим/Фреунд держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ваншелбоим/Фреунд демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ваншелбоим/Фреунд находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд — Ваншелбоим/Фреунд

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд и Ваншелбоим/Фреунд. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд — Ваншелбоим/Фреунд. Прогноз, ставки на матч(11.05.23)

Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд

К данному турниру Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ваншелбоим/Фреунд

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ваншелбоим/Фреунд хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ваншелбоим/Фреунд никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ваншелбоим/Фреунд сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ваншелбоим/Фреунд всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд — Ваншелбоим/Фреунд Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд и Ваншелбоим/Фреунд, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд и Ваншелбоим/Фреунд играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд, и Ваншелбоим/Фреунд неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд — Ваншелбоим/Фреунд: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд и Ваншелбоим/Фреунд из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ваншелбоим/Фреунд относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ваншелбоим/Фреунд проводит второй или третий матч. А вот Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд — Ваншелбоим/Фреунд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд и Ваншелбоим/Фреунд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ганш Маурицсон/Карлссон Вистранд и Ваншелбоим/Фреунд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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