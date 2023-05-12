Прогноз на бой Оливер Энкамп (Шве) — Лука Поклит (Мда) 12-го мая

«Оливер Энкамп (Шве)» – «Лука Поклит (Мда)». 12.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 12.05.2023 должен состояться бой Оливер Энкамп (Шве) — Лука Поклит (Мда), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Оливер Энкамп (Шве) и Лука Поклит (Мда) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Оливер Энкамп (Шве) — Лука Поклит (Мда) пройдет 12.05.2023, и можно не сомневаться, что в 21:20 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Оливер Энкамп (Шве) имеет две победы нокаутом, а Лука Поклит (Мда) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оливер Энкамп (Шве) — Лука Поклит (Мда):

победа Оливер Энкамп (Шве) – 0, ничья – 0, победа Лука Поклит (Мда) – 0

Прогноз на матч Оливер Энкамп (Шве) – Лука Поклит (Мда) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12.05.2023 :

Так как Оливер Энкамп (Шве) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Лука Поклит (Мда) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Оливер Энкамп (Шве) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Оливер Энкамп (Шве) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Оливер Энкамп (Шве) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Оливер Энкамп (Шве) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Оливер Энкамп (Шве) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Лука Поклит (Мда) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лука Поклит (Мда) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лука Поклит (Мда), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лука Поклит (Мда) должен быть в хорошей физической форме. Лука Поклит (Мда) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Оливер Энкамп (Шве) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Оливер Энкамп (Шве) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Оливер Энкамп (Шве) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Оливер Энкамп (Шве) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Оливер Энкамп (Шве) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Оливер Энкамп (Шве) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Лука Поклит (Мда) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Лука Поклит (Мда) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Лука Поклит (Мда) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Лука Поклит (Мда) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Лука Поклит (Мда) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Лука Поклит (Мда) должен задуматься о своей обороне.

Оливер Энкамп (Шве) – Лука Поклит (Мда) 12.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Оливер Энкамп (Шве) и Лука Поклит (Мда) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оливер Энкамп (Шве) и Лука Поклит (Мда). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Оливер Энкамп (Шве) и Лука Поклит (Мда). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Оливер Энкамп (Шве) и Лука Поклит (Мда) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Оливер Энкамп (Шве) и Лука Поклит (Мда) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Оливер Энкамп (Шве) и Лука Поклит (Мда) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Оливер Энкамп (Шве) и Лука Поклит (Мда), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Лука Поклит (Мда) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Оливер Энкамп (Шве)

В своей профессиональной карьере Оливер Энкамп (Шве) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Оливер Энкамп (Шве) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Оливер Энкамп (Шве) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Оливер Энкамп (Шве) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Оливер Энкамп (Шве) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Лука Поклит (Мда)

На данный момент Лука Поклит (Мда) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Лука Поклит (Мда) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Лука Поклит (Мда) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Лука Поклит (Мда) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Лука Поклит (Мда) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Оливер Энкамп (Шве) — Лука Поклит (Мда). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12.05.2023

В этом поединке Оливер Энкамп (Шве) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Лука Поклит (Мда), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Оливер Энкамп (Шве) легко справится с таким соперником, как Лука Поклит (Мда). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://rockaluga.ru/cat1-913351-prognoz-na-match-pp-70-tampere-tervakosken-pato-11-05-23/

http://evolvegame.ru/cat1-652091-edzhzadzhybashy-zhen-fenerbahche-zhen-prognoz-specialista-11-05-23/