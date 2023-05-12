Прогноз на бой Бурама Камара (Фра) — Ромен Дебиен (Фра) 12.05.2023

«Бурама Камара (Фра)» – «Ромен Дебиен (Фра)». 12.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 12-го мая 2023 года должен состояться бой Бурама Камара (Фра) — Ромен Дебиен (Фра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:40 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Бурама Камара (Фра) и Ромен Дебиен (Фра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 12-го мая 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Бурама Камара (Фра) — Ромен Дебиен (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 21:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бурама Камара (Фра) — Ромен Дебиен (Фра):

победа Бурама Камара (Фра) – 0, ничья – 0, победа Ромен Дебиен (Фра) – 0

Прогноз на матч Бурама Камара (Фра) – Ромен Дебиен (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го мая 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Бурама Камара (Фра) не очень выгодно, а вот Ромен Дебиен (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Бурама Камара (Фра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Бурама Камара (Фра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Бурама Камара (Фра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Бурама Камара (Фра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Бурама Камара (Фра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Ромен Дебиен (Фра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ромен Дебиен (Фра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ромен Дебиен (Фра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ромен Дебиен (Фра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ромен Дебиен (Фра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Бурама Камара (Фра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Бурама Камара (Фра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Бурама Камара (Фра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Бурама Камара (Фра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Бурама Камара (Фра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Бурама Камара (Фра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Ромен Дебиен (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ромен Дебиен (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ромен Дебиен (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ромен Дебиен (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ромен Дебиен (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ромен Дебиен (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Бурама Камара (Фра) – Ромен Дебиен (Фра) 12.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Бурама Камара (Фра) и Ромен Дебиен (Фра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бурама Камара (Фра) и Ромен Дебиен (Фра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бурама Камара (Фра) и Ромен Дебиен (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Бурама Камара (Фра) и Ромен Дебиен (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Бурама Камара (Фра) и Ромен Дебиен (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Бурама Камара (Фра) будет намного сильнее, чем Ромен Дебиен (Фра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Бурама Камара (Фра) — Ромен Дебиен (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ромен Дебиен (Фра).

Бурама Камара (Фра)

В своей профессиональной карьере Бурама Камара (Фра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Бурама Камара (Фра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Бурама Камара (Фра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Бурама Камара (Фра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Бурама Камара (Фра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Ромен Дебиен (Фра)

На сегодняшний день Ромен Дебиен (Фра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Ромен Дебиен (Фра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Ромен Дебиен (Фра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Ромен Дебиен (Фра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Бурама Камара (Фра) — Ромен Дебиен (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го мая 2023 года

На титульный бой Бурама Камара (Фра) — Ромен Дебиен (Фра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Бурама Камара (Фра) сейчас находится на пике формы, так что Ромен Дебиен (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Бурама Камара (Фра).

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