Прогноз на бой Брэнт Примус (США) — Мансур Барнауи (Фра) 13-го мая

«Брэнт Примус (США)» – «Мансур Барнауи (Фра)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Брэнт Примус (США) проведет 13-го мая 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мансур Барнауи (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 13-го мая 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Брэнт Примус (США) — Мансур Барнауи (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 00:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брэнт Примус (США) — Мансур Барнауи (Фра):

победа Брэнт Примус (США) – 3.3, ничья – 71, победа Мансур Барнауи (Фра) – 1.32

Прогноз на матч Брэнт Примус (США) – Мансур Барнауи (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го мая 2023 года :

Так как Брэнт Примус (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 3.3. В то же время Мансур Барнауи (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.32.

История личных встреч

В профессиональной карьере Брэнт Примус (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Брэнт Примус (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Брэнт Примус (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Брэнт Примус (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Брэнт Примус (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Брэнт Примус (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Мансур Барнауи (Фра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мансур Барнауи (Фра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мансур Барнауи (Фра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мансур Барнауи (Фра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мансур Барнауи (Фра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Брэнт Примус (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Брэнт Примус (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Брэнт Примус (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Брэнт Примус (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Брэнт Примус (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Мансур Барнауи (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мансур Барнауи (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мансур Барнауи (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мансур Барнауи (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мансур Барнауи (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мансур Барнауи (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мансур Барнауи (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Брэнт Примус (США) – Мансур Барнауи (Фра) 13.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Брэнт Примус (США) и Мансур Барнауи (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Брэнт Примус (США) и Мансур Барнауи (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Брэнт Примус (США) и Мансур Барнауи (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Брэнт Примус (США) и Мансур Барнауи (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Брэнт Примус (США) и Мансур Барнауи (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Брэнт Примус (США) — Мансур Барнауи (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Брэнт Примус (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Брэнт Примус (США) — Мансур Барнауи (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мансур Барнауи (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Брэнт Примус (США)

Хотя Брэнт Примус (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Брэнт Примус (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Брэнт Примус (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Брэнт Примус (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Брэнт Примус (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Мансур Барнауи (Фра)

На данный момент Мансур Барнауи (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Мансур Барнауи (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Мансур Барнауи (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Мансур Барнауи (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Мансур Барнауи (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Брэнт Примус (США) — Мансур Барнауи (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го мая 2023 года

На титульный бой Брэнт Примус (США) — Мансур Барнауи (Фра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Брэнт Примус (США) будет намного сильнее, чем Мансур Барнауи (Фра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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