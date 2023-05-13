Прогноз на бой Винс Парас (Фил) — Аюму Ханада (Япо) 13-го мая

«Винс Парас (Фил)» – «Аюму Ханада (Япо)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13-го мая 2023 года состоится интересный поединок Винс Парас (Фил) — Аюму Ханада (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 11:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Винс Парас (Фил) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13-го мая 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Аюму Ханада (Япо), так что вряд ли в 11:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Винс Парас (Фил) — Аюму Ханада (Япо):

победа Винс Парас (Фил) – 0, ничья – 0, победа Аюму Ханада (Япо) – 0

Прогноз на матч Винс Парас (Фил) – Аюму Ханада (Япо) Бои, титульный бой, 13-го мая 2023 года :

Так как Винс Парас (Фил) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Аюму Ханада (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Винс Парас (Фил) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Винс Парас (Фил) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Винс Парас (Фил) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Винс Парас (Фил) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Винс Парас (Фил) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Винс Парас (Фил) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Аюму Ханада (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Аюму Ханада (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Аюму Ханада (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Аюму Ханада (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Аюму Ханада (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Винс Парас (Фил) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Винс Парас (Фил) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Винс Парас (Фил) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Винс Парас (Фил) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Винс Парас (Фил) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Аюму Ханада (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Аюму Ханада (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Аюму Ханада (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Аюму Ханада (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Аюму Ханада (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Винс Парас (Фил) – Аюму Ханада (Япо) 13.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Винс Парас (Фил) и Аюму Ханада (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Винс Парас (Фил) и Аюму Ханада (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Винс Парас (Фил) и Аюму Ханада (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Винс Парас (Фил) — Аюму Ханада (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Аюму Ханада (Япо) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Винс Парас (Фил) в данный момент сильнее, нежели Аюму Ханада (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Винс Парас (Фил)

Свою самую выдающуюся победу Винс Парас (Фил) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Винс Парас (Фил) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Винс Парас (Фил) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Винс Парас (Фил) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Винс Парас (Фил) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Аюму Ханада (Япо)

Сейчас Аюму Ханада (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Аюму Ханада (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Аюму Ханада (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Аюму Ханада (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Аюму Ханада (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Винс Парас (Фил) — Аюму Ханада (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го мая 2023 года

Так как Винс Парас (Фил) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Аюму Ханада (Япо).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Винс Парас (Фил) — Аюму Ханада (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Аюму Ханада (Япо) выиграет нокаутом.

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