Прогноз на бой Денис Лаврентьев (Рос) — Эдуардо Дантас (Бра) 13 мая

«Денис Лаврентьев (Рос)» – «Эдуардо Дантас (Бра)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13.05.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Денис Лаврентьев (Рос) — Эдуардо Дантас (Бра). На ринге его участники появятся в 17:25 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Денис Лаврентьев (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 13.05.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Денис Лаврентьев (Рос) — Эдуардо Дантас (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 17:25 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Денис Лаврентьев (Рос) — Эдуардо Дантас (Бра):

победа Денис Лаврентьев (Рос) – 1.31, ничья – 55, победа Эдуардо Дантас (Бра) – 3.4

Прогноз на матч Денис Лаврентьев (Рос) – Эдуардо Дантас (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.05.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Денис Лаврентьев (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.31. А котировка на то, что Эдуардо Дантас (Бра) будет сильнее повысилась до 3.4.

История личных встреч

На профессиональном ринге Денис Лаврентьев (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Денис Лаврентьев (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Денис Лаврентьев (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Денис Лаврентьев (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Денис Лаврентьев (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Эдуардо Дантас (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эдуардо Дантас (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эдуардо Дантас (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эдуардо Дантас (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эдуардо Дантас (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Денис Лаврентьев (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Денис Лаврентьев (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Денис Лаврентьев (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Денис Лаврентьев (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Денис Лаврентьев (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Денис Лаврентьев (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Эдуардо Дантас (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эдуардо Дантас (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эдуардо Дантас (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эдуардо Дантас (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Денис Лаврентьев (Рос) – Эдуардо Дантас (Бра) 13.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Денис Лаврентьев (Рос) и Эдуардо Дантас (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Денис Лаврентьев (Рос) и Эдуардо Дантас (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Денис Лаврентьев (Рос) и Эдуардо Дантас (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Денис Лаврентьев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Эдуардо Дантас (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Денис Лаврентьев (Рос) — Эдуардо Дантас (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эдуардо Дантас (Бра) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Денис Лаврентьев (Рос) и Эдуардо Дантас (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эдуардо Дантас (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Денис Лаврентьев (Рос)

Хотя Денис Лаврентьев (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Денис Лаврентьев (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Денис Лаврентьев (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Денис Лаврентьев (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Денис Лаврентьев (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Эдуардо Дантас (Бра)

На сегодняшний день Эдуардо Дантас (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Эдуардо Дантас (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Эдуардо Дантас (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Эдуардо Дантас (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Денис Лаврентьев (Рос) — Эдуардо Дантас (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.05.2023

Вряд ли Денис Лаврентьев (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Эдуардо Дантас (Бра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Денис Лаврентьев (Рос) — Эдуардо Дантас (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эдуардо Дантас (Бра) выиграет нокаутом.

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