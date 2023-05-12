Прогноз на бой Робсон Консейсано (Бра) — Николас Поланко (Дом) 14 мая

«Робсон Консейсано (Бра)» – «Николас Поланко (Дом)». 14.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Робсон Консейсано (Бра) — Николас Поланко (Дом) на 14.05.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Робсон Консейсано (Бра) и Николас Поланко (Дом) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

В 01:00 по московскому времени Робсон Консейсано (Бра) и Николас Поланко (Дом) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 14.05.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Робсон Консейсано (Бра) и Николас Поланко (Дом) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Робсон Консейсано (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Робсон Консейсано (Бра) — Николас Поланко (Дом):

победа Робсон Консейсано (Бра) – 0, ничья – 0, победа Николас Поланко (Дом) – 0

Прогноз на матч Робсон Консейсано (Бра) – Николас Поланко (Дом) Бои, титульный бой, 14.05.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Робсон Консейсано (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Николас Поланко (Дом) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Робсон Консейсано (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Робсон Консейсано (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Робсон Консейсано (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Робсон Консейсано (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Робсон Консейсано (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Николас Поланко (Дом) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Николас Поланко (Дом) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Николас Поланко (Дом) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Николас Поланко (Дом) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Николас Поланко (Дом) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Робсон Консейсано (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Робсон Консейсано (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Робсон Консейсано (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Робсон Консейсано (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Робсон Консейсано (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Робсон Консейсано (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Николас Поланко (Дом) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Николас Поланко (Дом) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Николас Поланко (Дом) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Николас Поланко (Дом) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Робсон Консейсано (Бра) – Николас Поланко (Дом) 14.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Робсон Консейсано (Бра) и Николас Поланко (Дом) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Робсон Консейсано (Бра) и Николас Поланко (Дом). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Робсон Консейсано (Бра) и Николас Поланко (Дом) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Робсон Консейсано (Бра) и Николас Поланко (Дом) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Робсон Консейсано (Бра) и Николас Поланко (Дом) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Робсон Консейсано (Бра) — Николас Поланко (Дом) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Робсон Консейсано (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Робсон Консейсано (Бра) и Николас Поланко (Дом), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Николас Поланко (Дом) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Робсон Консейсано (Бра)

В своей профессиональной карьере Робсон Консейсано (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Робсон Консейсано (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Робсон Консейсано (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Робсон Консейсано (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Робсон Консейсано (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Николас Поланко (Дом)

В своей карьере Николас Поланко (Дом) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Николас Поланко (Дом) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Николас Поланко (Дом) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Николас Поланко (Дом) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Робсон Консейсано (Бра) — Николас Поланко (Дом). Прогноз и ставки на матч. Бои 14.05.2023

В настоящее время Робсон Консейсано (Бра) и Николас Поланко (Дом) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Робсон Консейсано (Бра) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Робсон Консейсано (Бра) легко справится с таким соперником, как Николас Поланко (Дом). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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