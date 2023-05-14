Прогноз на бой Брайан Норман-младший (США) — Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) 14.05.2023

«Брайан Норман-младший (США)» – «Хесус Антонио Перес Кампос (Мек)». 14.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Брайан Норман-младший (США) — Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) на 14-го мая 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Брайан Норман-младший (США) и Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Брайан Норман-младший (США) — Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) пройдет 14-го мая 2023 года, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Брайан Норман-младший (США) имеет две победы нокаутом, а Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брайан Норман-младший (США) — Хесус Антонио Перес Кампос (Мек):

победа Брайан Норман-младший (США) – 0, ничья – 0, победа Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) – 0

Прогноз на матч Брайан Норман-младший (США) – Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) Бои, титульный бой, 14-го мая 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Брайан Норман-младший (США) — Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Брайан Норман-младший (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Брайан Норман-младший (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Брайан Норман-младший (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Брайан Норман-младший (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Брайан Норман-младший (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Брайан Норман-младший (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Брайан Норман-младший (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Брайан Норман-младший (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Брайан Норман-младший (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Брайан Норман-младший (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Брайан Норман-младший (США) – Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) 14.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Брайан Норман-младший (США) и Хесус Антонио Перес Кампос (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Брайан Норман-младший (США) и Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Брайан Норман-младший (США) и Хесус Антонио Перес Кампос (Мек). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Брайан Норман-младший (США) и Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Брайан Норман-младший (США) и Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Брайан Норман-младший (США) легко справится с таким соперником, как Хесус Антонио Перес Кампос (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Брайан Норман-младший (США) и Хесус Антонио Перес Кампос (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Брайан Норман-младший (США)

Брайан Норман-младший (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Брайан Норман-младший (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Брайан Норман-младший (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Брайан Норман-младший (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Брайан Норман-младший (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Хесус Антонио Перес Кампос (Мек)

Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Брайан Норман-младший (США) — Хесус Антонио Перес Кампос (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го мая 2023 года

Несмотря на то, что Брайан Норман-младший (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Брайан Норман-младший (США) является очевидным фаворитом, ведь Хесус Антонио Перес Кампос (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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