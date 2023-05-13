Прогноз Альмагро де Эсперанса — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио (13.05.2023), ставки и коэффициенты

Альмагро де Эсперанса — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио. Прогноз, ставки на матч (13.05.23)

13.05.2023 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Альмагро де Эсперанса примет соперника по национальному первенству Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио.



В 03:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Альмагро де Эсперанса – Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альмагро де Эсперанса — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио:

На 13.05.2023 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Альмагро де Эсперанса — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 03:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Альмагро де Эсперанса, одержав семь побед.

Альмагро де Эсперанса

В этом сезоне баскетбольный клуб Альмагро де Эсперанса стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Альмагро де Эсперанса выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Альмагро де Эсперанса идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Альмагро де Эсперанса вообще лидирует в чемпионате.



Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио

Президент баскетбольного клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Альмагро де Эсперанса — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Альмагро де Эсперанса наконец-то возвращаются домой, а 13.05.2023 им уже необходимо сыграть поединок против БК Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Альмагро де Эсперанса — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.05.23)

Альмагро де Эсперанса

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Альмагро де Эсперанса наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Альмагро де Эсперанса сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Альмагро де Эсперанса всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Альмагро де Эсперанса бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Альмагро де Эсперанса — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13.05.2023 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Альмагро де Эсперанса — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Альмагро де Эсперанса — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Альмагро де Эсперанса проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Альмагро де Эсперанса позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Альмагро де Эсперанса играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Альмагро де Эсперанса сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альмагро де Эсперанса — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Альмагро де Эсперанса просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Альмагро де Эсперанса совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Альмагро де Эсперанса выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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