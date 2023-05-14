Прогноз на бой Роландо Ромеро (США) — Исмаэль Баррозу (Внс) 14.05.2023

«Роландо Ромеро (США)» – «Исмаэль Баррозу (Внс)». 14.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14-го мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Роландо Ромеро (США) — Исмаэль Баррозу (Внс). На ринге его участники появятся в 06:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Роландо Ромеро (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Роландо Ромеро (США) — Исмаэль Баррозу (Внс) пройдет 14-го мая, и можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Роландо Ромеро (США) имеет две победы нокаутом, а Исмаэль Баррозу (Внс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роландо Ромеро (США) — Исмаэль Баррозу (Внс):

победа Роландо Ромеро (США) – 1.08, ничья – 27, победа Исмаэль Баррозу (Внс) – 8.9

Прогноз на матч Роландо Ромеро (США) – Исмаэль Баррозу (Внс) Бои, титульный бой, 14-го мая :

По коэффициенту 1.08 ставить на то, что выиграет Роландо Ромеро (США) не очень выгодно, а вот Исмаэль Баррозу (Внс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 8.9.

История личных встреч

На профессиональном ринге Роландо Ромеро (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Роландо Ромеро (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Роландо Ромеро (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Роландо Ромеро (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Роландо Ромеро (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Исмаэль Баррозу (Внс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Исмаэль Баррозу (Внс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Исмаэль Баррозу (Внс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Исмаэль Баррозу (Внс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Исмаэль Баррозу (Внс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Роландо Ромеро (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Роландо Ромеро (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Роландо Ромеро (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Роландо Ромеро (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Роландо Ромеро (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Исмаэль Баррозу (Внс) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Исмаэль Баррозу (Внс) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Исмаэль Баррозу (Внс) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Исмаэль Баррозу (Внс) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Исмаэль Баррозу (Внс) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Роландо Ромеро (США) – Исмаэль Баррозу (Внс) 14.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Роландо Ромеро (США) и Исмаэль Баррозу (Внс). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Роландо Ромеро (США) и Исмаэль Баррозу (Внс) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Роландо Ромеро (США) и Исмаэль Баррозу (Внс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Роландо Ромеро (США) и Исмаэль Баррозу (Внс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Роландо Ромеро (США) и Исмаэль Баррозу (Внс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Роландо Ромеро (США) и Исмаэль Баррозу (Внс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Роландо Ромеро (США) в данный момент сильнее, нежели Исмаэль Баррозу (Внс), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Роландо Ромеро (США)

Несмотря на то, что Роландо Ромеро (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Роландо Ромеро (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Роландо Ромеро (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Роландо Ромеро (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Исмаэль Баррозу (Внс)

В своей карьере Исмаэль Баррозу (Внс) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Исмаэль Баррозу (Внс) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Исмаэль Баррозу (Внс) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Исмаэль Баррозу (Внс) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Роландо Ромеро (США) — Исмаэль Баррозу (Внс). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го мая

Никто не сомневается, что Роландо Ромеро (США) намного сильнее, чем Исмаэль Баррозу (Внс), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Роландо Ромеро (США) и Исмаэль Баррозу (Внс), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Роландо Ромеро (США) выиграет бой.

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