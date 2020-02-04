Прогноз Вологда-Чеваката (жен) — Ростов-Дон-ЮФУ (жен) (04-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Вологда-Чеваката (жен) — Ростов-Дон-ЮФУ (жен). Прогноз, ставки на матч (04.02.20)

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Вологда-Чеваката (жен)

Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Вологда-Чеваката (жен) – Ростов-Дон-ЮФУ (жен) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 19:15 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 04.02.2020 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Ростов-Дон-ЮФУ (жен).После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Вологда-Чеваката (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Ростов-Дон-ЮФУ (жен). Данный поединок будет сыгран 04.02.2020, а по московскому времени его начало состоится в 19:15. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Ростов-Дон-ЮФУ (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Вологда-Чеваката (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Вологда-Чеваката (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Вологда-Чеваката (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.

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Ростов-Дон-ЮФУ (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Ростов-Дон-ЮФУ (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

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Вологда-Чеваката (жен) — Ростов-Дон-ЮФУ (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.02.20)

Вологда-Чеваката (жен)

Ростов-Дон-ЮФУ (жен)

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Вологда-Чеваката (жен) - Ростов-Дон-ЮФУ (жен): соперники не будут долго запрягать

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На 04.02.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Вологда-Чеваката (жен) - Ростов-Дон-ЮФУ (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 19:15 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Вологда-Чеваката (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Ростов-Дон-ЮФУ (жен) удалось одержать победу у себя дома.С приходом нового тренера баскетбольный клуб Вологда-Чеваката (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.В прошлом матче баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Ростов-Дон-ЮФУ (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.Стало известно, что баскетбольная встреча Вологда-Чеваката (жен) - Ростов-Дон-ЮФУ (жен) пройдет 04.02.2020, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 19:15 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.В этом сезоне у баскетбольного клуба Вологда-Чеваката (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Вологда-Чеваката (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Вологда-Чеваката (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Вологда-Чеваката (жен) сыграет в конкретном матче. Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Ростов-Дон-ЮФУ (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Вологда-Чеваката (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Вологда-Чеваката (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Вологда-Чеваката (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих. В последнее время баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Ростов-Дон-ЮФУ (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat3-236758-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-vetterbigden-stars-kfum-nessh%d1%91-04-02-20/