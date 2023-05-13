СД Аукас — Гуалацео: хозяева сыграют в свой футбол

Ставки на матч СД Аукас – Гуалацео, прогноз на футбол от 13.05.23

«СД Аукас» – «Гуалацео». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

Футбольный матч СД Аукас — Гуалацео будет завершать тур национального первенства, и пройдет данный поединок в 13.05.2023, так что посетить его сможет большое количество болельщиков. Для этого организаторы турнира даже специально сдвинули начало матча до 23:30 по МСК. В последних десяти матчах лучше проявили себя футболисты клуба СД Аукас, одержавшие пять побед при трех поражениях, но в поединке этого сезона ФК Гуалацео одержал победу со счетом 4-1.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда СД Аукас и команда Гуалацео постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ СД Аукас — Гуалацео:

Так как футбольный клуб СД Аукас считается фаворитом данной встречи, то на его победу букмекеры дают невысокий коэффициент 1.675. Намного выше котировка стоит на победу ФК Гуалацео — 4.9, а также хороший коэффициент стоит на ничью — 3.72.

Прогноз на матч СД Аукас – Гуалацео (Чемпионат Эквадора, матч национального перевентсва, воскресенье, 13.05.2023):Футбольный клуб СД Аукас получил от букмекеров на свою победу котировку 1.675, а по коэффициенту 4.9 можно сделать ставку на выигрыш ФК Гуалацео. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда СД Аукас в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Гуалацео слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Гуалацео не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды СД Аукас, которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Гуалацео действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

СД Аукас – Гуалацео 13.05.23

До 13.05.2023 еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок СД Аукас — Гуалацео. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 23:30 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды СД Аукас и команды Гуалацео, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда СД Аукас и команда Гуалацео представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз СД Аукас – Гуалацео (13.05.2023), ставки и коэффициенты

Команда СД Аукас и команда Гуалацео – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Гуалацео демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды СД Аукас начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Гуалацео, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда СД Аукас, и команда Гуалацео активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

СД Аукас

В межсезонье руководство футбольного клуба СД Аукас не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб СД Аукас был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб СД Аукас может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Гуалацео

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Гуалацео находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Гуалацео также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Гуалацео скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем СД Аукас – Гуалацео

Несколько сезонов назад команда СД Аукас и команда Гуалацео находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда СД Аукас и команда Гуалацео в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда СД Аукас и команда Гуалацео строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

В матче будет зафиксирована ничья — 3.72, победителем матча будет СД Аукас — 1.675, победителем матча будет Гуалацео — 4.9.



СД Аукас — Гуалацео. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Эквадора 13.05.2023

Хозяевам поля в матче против команды Гуалацео будет очень непросто. Напомним, что чемпионат подходит к концу, и сейчас на первый план выходят команды, которые все еще решают свои задачи в турнирной таблице. К таким клубам можно отнести и сегодняшних соперников – футболистов команды СД Аукас и команды Гуалацео. Хозяева поля стараются выбирать из зоны вылета, однако пока это получается у них не очень. Несмотря на то, что команда прикладывает в каждом матче максимум усилий, травмы и отсутствие высококлассных футболистов делают свое дело, и команде очень тяжело на равных противостоять более классным футбольным клубам. К таким клубам можно отнести гостей, которые сейчас пытаются занять место в первой части турнирной таблицы, что позволит им квалифицироваться в престижный клубный футбольный турнир. С составом у гостей полный порядок, так же, как и с мотивацией на этот матч. Поэтому футболисты команды Гуалацео справедливо идут фаворитами этого матча у букмекеров. Наши эксперты тоже полагают, что гости выиграют в этом матче на классе, поэтому мы рекомендуем делать ставки на победу команды Гуалацео в этом матче. Общий тотал голов в игре рекомендуем рассматривать на меньше, так как и хозяева поля, и гости не относятся к тем командам, которые много забивают. А вот общий тотал нарушений правил и желтых карточек лучше рассматривать на больше, игра будет нервной и грубой, поэтому можно сыграть еще и удаление в этом матчей. Общий тотал угловых – непонятен, лучше отказаться от ставок на этот статистический параметр.

«СД Аукас»

Несмотря на ужасный старт сезона, руководство футбольного клуба СД Аукас не стало прибегать к крайним мерам и увольнять главного тренера, с которым связаны все последние успехи команды. Хоть и не сразу, но наставник все же сумел наладить игру хозяевам, которые начали слабо играть из-за потерь многих ключевых футболистов в межсезонье. За несколько месяцев новички сыграли с остальными игроками, так что футбольный клуб СД Аукас начал показывать более сыгранную игру, что позволило стабильно набирать очки. Команда постепенно поднялась из зоны вылета и начала карабкаться все выше по турнирной таблице, так что сейчас уже занимает девятую строчку, а до аутсайдеров расстояние в девять очков, которое позволяет не переживать за сохранение прописки. За семь последних туров хозяева не проиграли ни разу, одержав четыре победы. Пусть команда является слишком домашней, но все же набранных очков вполне хватает, чтобы в этом сезоне не переживать за свою судьбу. Не помогут хозяевам опорный полузащитник и правый вингер, не успевшие залечить травмы.



«Гуалацео»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб Гуалацео в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб Гуалацео идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб Гуалацео взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

Между футболистами команды СД Аукас и футболистами команды Гуалацео состоится принципиальный футбольный матч, результат которого окажет существенное влияние на распределение команд в нижней части турнирной таблицы. Учитывая, что до конца чемпионата командам осталось сыграть не так много матчей, этот результат может оказать решающее влияние на то, кто из соперников будет выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне, а кому предстоит отправиться в низший дивизион. Естественно, дополнительной мотивации на победу в матче командам не надо, так как сама возможность остаться в высшем дивизионе – отличный стимул. Менеджеры уже заявили, что футболисты готовы играть только на победу, и полностью готовы провести в атаках все 90-то минут матча. Других слов от менеджеров и не ожидали, а вот относительно готовности команд, то у каждого из соперников в преддверии очного матча наметились определенные проблемы с составами. У каждой из команд, по разным причинам, на поле не смогут выйти несколько ведущих футболистов. Это серьезные потери, которые могут внести свои коррективы в ход матча. Наши эксперты сосредоточились на анализе различных факторов, которые позволят сделать интересные прогнозы на матч команды СД Аукас и команды Гуалацео. Мы практически не сомневаемся в том, что матч получится жестким, так как соперники вряд ли будут жалеть друг друга, так как слишком высока цена поражения. Мы ждем осторожной игры, преимущественно в центре поля, так как никто из соперников не захочет форсировать события со старта матча. С более детальными прогнозами можно ознакомиться ниже.

«СД Аукас» — «Гуалацео»: кто фаворит грядущей встречи?

СД Аукас — Гуалацео. Прогноз на футбол (13.05.23)

Для хозяева поля матч против гостей является принципиальной встречей, в которой им необходимо только побеждать, так как, в противном случае, команда СД Аукас рискует серьезно осложнить себе жизнь в турнирной таблице. Команда СД Аукас хоть и занимает место во второй части турнирной таблицы ближе к зоне вылета, все равно клуб имеет в своем распоряжении неплохих футболистов. Скорее всего, причины такого падения команды стоит искать в неумелом руководстве, а также в том, что это руководство не может назначить компетентных менеджеров. Команда Гуалацео в текущем сезоне вообще напоминает бледную тень клуба, который удивил всех яркой игрой в прошлом сезоне. Команда Гуалацео с начала сезона прочно обосновалась в числе аутсайдера, и никак не может найти свою игру. Однако с приходом нового, очередного по счету наставника, дела у клуба начали налаживаться, поэтому и для команды Гуалацео этот матч будет принципиальным. Скорее всего, судя по статистике, в этом матче стоит обратить внимание на пенальти и удаление, так как рефери, обслуживающий матч, не терпит грубостей и пререканий. Общий тотал желтых карточек и фолов тоже следует играть на больше, так как оба клуба будут прерывать попытки друг друга подойти к воротам нарушениями. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как букмекеры несколько завысили этот параметр в линии. А вот общий тотал забитых мячей лучше играть на больше, так как практика показывает, что если один из аутсайдеров начинает сыпаться, то может пропустить очень много голов.

СД Аукас — Гуалацео: хозяева сыграют в свой футбол

Сегодня в СМИ и Интернете появилось огромное количество футбольных экспертов, которые могут предсказать исход любого футбольного матча, только услышав названия встречающихся команд. Наши эксперты скептически относятся к, подобного рода, предсказателям, так как мы отлично знаем, что такое прогнозирование – занимаемся этим не первый год. Мы понимаем, что, даже, использовав огромное количество источников независимой информации, тщательно проанализировав собранные данные и оценив все риски, нельзя быть до конца уверенным в прогнозе, так как фактор спорта, фактор игры, в любой момент может нарушить все прогнозы и предсказания. Не зря говорят, что ставки – это риск, так как спорт, спортивный дых, жажду победы – еще никто не отменял, и в любой момент, у любого, даже самого безнадежного аутсайдера, может открыться второе дыхание, и он победит фаворита, легкую победу которому предсказывали все статистические и прочие данные. Так что, ставки на исходы в футболе – не самый надежный источник заработка, лучше следовать нашим прогнозам и делать ставки на статистику. Здесь хотя бы нет третьего исхода, а на дистанции такие ставки принесут гарантированный плюс.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче СД Аукас — Гуалацео ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

СД Аукас – Гуалацео: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды СД Аукас и команды Гуалацео, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды СД Аукас и команды Гуалацео сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды СД Аукас и команды Гуалацео довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.