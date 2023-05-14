Прогноз на бой Юлия Островерхова (Рос) — Виктория Цховребова (Рос) 14-го мая 2023 года

«Юлия Островерхова (Рос)» – «Виктория Цховребова (Рос)». 14.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 14.05.2023 должен состояться бой Юлия Островерхова (Рос) — Виктория Цховребова (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Юлия Островерхова (Рос) и Виктория Цховребова (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 17:30 по московскому времени Юлия Островерхова (Рос) и Виктория Цховребова (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 14.05.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Юлия Островерхова (Рос) и Виктория Цховребова (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Юлия Островерхова (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юлия Островерхова (Рос) — Виктория Цховребова (Рос):

победа Юлия Островерхова (Рос) – 2.59, ничья – 44, победа Виктория Цховребова (Рос) – 1.536

Прогноз на матч Юлия Островерхова (Рос) – Виктория Цховребова (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14.05.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Юлия Островерхова (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.59. А котировка на то, что Виктория Цховребова (Рос) будет сильнее повысилась до 1.536.

История личных встреч

В свои 32 года Юлия Островерхова (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Юлия Островерхова (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Юлия Островерхова (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Юлия Островерхова (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Юлия Островерхова (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Виктория Цховребова (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Виктория Цховребова (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Виктория Цховребова (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Виктория Цховребова (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Виктория Цховребова (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Юлия Островерхова (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Юлия Островерхова (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Юлия Островерхова (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Юлия Островерхова (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Юлия Островерхова (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Юлия Островерхова (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Виктория Цховребова (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Виктория Цховребова (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Виктория Цховребова (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Виктория Цховребова (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Виктория Цховребова (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Виктория Цховребова (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Юлия Островерхова (Рос) – Виктория Цховребова (Рос) 14.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Юлия Островерхова (Рос) и Виктория Цховребова (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Юлия Островерхова (Рос) и Виктория Цховребова (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Юлия Островерхова (Рос) и Виктория Цховребова (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Юлия Островерхова (Рос) и Виктория Цховребова (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Юлия Островерхова (Рос) — Виктория Цховребова (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Юлия Островерхова (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Юлия Островерхова (Рос) — Виктория Цховребова (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Виктория Цховребова (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Юлия Островерхова (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Юлия Островерхова (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Юлия Островерхова (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Юлия Островерхова (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Юлия Островерхова (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Виктория Цховребова (Рос)

Виктория Цховребова (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Виктория Цховребова (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Виктория Цховребова (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Виктория Цховребова (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Виктория Цховребова (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Юлия Островерхова (Рос) — Виктория Цховребова (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14.05.2023

В настоящее время Юлия Островерхова (Рос) и Виктория Цховребова (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Юлия Островерхова (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Юлия Островерхова (Рос) — Виктория Цховребова (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Виктория Цховребова (Рос) выиграет нокаутом.

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