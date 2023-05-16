Прогноз на бой Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) — Эрик Мун (США) 18 мая

«Даррелл Валсэнт-младший (Гаи)» – «Эрик Мун (США)». 18.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18-го мая 2023 года состоится интересный поединок Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) — Эрик Мун (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 18-го мая 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) — Эрик Мун (США). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) — Эрик Мун (США):

победа Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) – 0, ничья – 0, победа Эрик Мун (США) – 0

Прогноз на матч Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) – Эрик Мун (США) Бои, титульный бой, 18-го мая 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) станет победителем боя. Если выиграет Эрик Мун (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Эрик Мун (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эрик Мун (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эрик Мун (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эрик Мун (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эрик Мун (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Эрик Мун (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Эрик Мун (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Эрик Мун (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Эрик Мун (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Эрик Мун (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Эрик Мун (США) должен задуматься о своей обороне.

Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) – Эрик Мун (США) 18.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) и Эрик Мун (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) и Эрик Мун (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) и Эрик Мун (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) и Эрик Мун (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) и Эрик Мун (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) будет намного сильнее, чем Эрик Мун (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) в данный момент сильнее, нежели Эрик Мун (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Даррелл Валсэнт-младший (Гаи)

Несмотря на то, что Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Эрик Мун (США)

Никаких высот Эрик Мун (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Эрик Мун (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Эрик Мун (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Эрик Мун (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) — Эрик Мун (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 18-го мая 2023 года

Так как Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Эрик Мун (США).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) — Эрик Мун (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Даррелл Валсэнт-младший (Гаи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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