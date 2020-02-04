Прогноз Дакворт/Реид — Василевский/Эрлих (05-го февраля), ставки и коэффициенты

Дакворт/Реид — Василевский/Эрлих (05-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы

Более 18000 прогнозов каждый день Присоединяйся и выигрывай

Дакворт/Реид — Василевский/Эрлих. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Дакворт/Реид

Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Дакворт/Реид - Василевский/Эрлих можно будет вплоть до 10:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 05-го февраля 2020 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Дакворт/Реид и Василевский/Эрлих еще ни разу не встречались на теннисном корте.В 10:00 по Москве Дакворт/Реид выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Василевский/Эрлих. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 05-го февраля 2020 года. Дакворт/Реид не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.В этом сезоне Дакворт/Реид показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Дакворт/Реид играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Дакворт/Реид умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Дакворт/Реид и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Дакворт/Реид будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Дакворт/Реид чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.

Сомневаешься в таком исходе? Участвуй в любом из четырёх конкурсов прогнозов с общим призовым фондом в 250 000 рублей, основной - уже стартовал Участвовать

Василевский/Эрлих

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Василевский/Эрлих теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Василевский/Эрлих имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Василевский/Эрлих испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Василевский/Эрлих выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Василевский/Эрлих занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Дакворт/Реид — Василевский/Эрлих

Более 18000 прогнозов в твоем телефоне Скачать приложение

Дакворт/Реид — Василевский/Эрлих (05-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Дакворт/Реид

Василевский/Эрлих

Сегодня матч Дакворт/Реид — Василевский/Эрлих Прогнозы от БК «БалтБет»

Растопи лед с Дашей Мироновой Делай ставки на хоккей с экспертом Ставка ТВ - Дарьей Мироновой. Более 6000 верных прогнозов. Участвовать

Дакворт/Реид - Василевский/Эрлих: андердог способен удивить фаворита

СЕГОДНЯ МАТЧ Дакворт/Реид - Василевский/Эрлих. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Дакворт/Реид и Василевский/Эрлих. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Дакворт/Реид и Василевский/Эрлих должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Дакворт/Реид, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Дакворт/Реид уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Дакворт/Реид старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Дакворт/Реид, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Дакворт/Реид не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Дакворт/Реид все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Дакворт/Реид точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.Несмотря на свой молодой возраст, Василевский/Эрлих демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Василевский/Эрлих уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Василевский/Эрлих станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Василевский/Эрлих, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Василевский/Эрлих умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Василевский/Эрлих имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Дакворт/Реид и Василевский/Эрлих аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Дакворт/Реид и Василевский/Эрлих обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Дакворт/Реид и Василевский/Эрлих постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.Дакворт/Реид и Василевский/Эрлих которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дакворт/Реид имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Василевский/Эрлих хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния - Дакворт/Реид. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Василевский/Эрлих умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дакворт/Реид довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Василевский/Эрлих вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дакворт/Реид.Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Дакворт/Реид и Василевский/Эрлих. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Дакворт/Реид и для Василевский/Эрлих, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-236820-prognozy-i-stavki-na-match-kuritiba-zhen-dentil-praya-klub-zhen-05-02-20/