Прогноз на бой Маркос Родригес (Бра) — Низамбек Жунусов (Кгз) 19 мая

«Маркос Родригес (Бра)» – «Низамбек Жунусов (Кгз)». 19.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го мая 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Маркос Родригес (Бра) — Низамбек Жунусов (Кгз). На ринге его участники появятся в 19:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Маркос Родригес (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Маркос Родригес (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 19-го мая 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Низамбек Жунусов (Кгз), так что вряд ли в 19:15 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маркос Родригес (Бра) — Низамбек Жунусов (Кгз):

победа Маркос Родригес (Бра) – 0, ничья – 0, победа Низамбек Жунусов (Кгз) – 0

Прогноз на матч Маркос Родригес (Бра) – Низамбек Жунусов (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го мая 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Маркос Родригес (Бра) — Низамбек Жунусов (Кгз) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Маркос Родригес (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Маркос Родригес (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Маркос Родригес (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Маркос Родригес (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Маркос Родригес (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Маркос Родригес (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Маркос Родригес (Бра) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Низамбек Жунусов (Кгз) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Низамбек Жунусов (Кгз) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Низамбек Жунусов (Кгз) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Низамбек Жунусов (Кгз) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Низамбек Жунусов (Кгз) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Маркос Родригес (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Маркос Родригес (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Маркос Родригес (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Маркос Родригес (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Маркос Родригес (Бра) валится с ног. К тому же, Маркос Родригес (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Маркос Родригес (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Низамбек Жунусов (Кгз) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Низамбек Жунусов (Кгз) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Низамбек Жунусов (Кгз) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Низамбек Жунусов (Кгз) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Низамбек Жунусов (Кгз) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Маркос Родригес (Бра) – Низамбек Жунусов (Кгз) 19.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Маркос Родригес (Бра) и Низамбек Жунусов (Кгз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Маркос Родригес (Бра) и Низамбек Жунусов (Кгз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Маркос Родригес (Бра) и Низамбек Жунусов (Кгз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Маркос Родригес (Бра) и Низамбек Жунусов (Кгз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Маркос Родригес (Бра) выиграет бой.

Титульный бой Маркос Родригес (Бра) — Низамбек Жунусов (Кгз) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Низамбек Жунусов (Кгз) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Маркос Родригес (Бра)

В своей профессиональной карьере Маркос Родригес (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Маркос Родригес (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Маркос Родригес (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Маркос Родригес (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Маркос Родригес (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Низамбек Жунусов (Кгз)

Уже несколько лет Низамбек Жунусов (Кгз) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Низамбек Жунусов (Кгз) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Низамбек Жунусов (Кгз) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Маркос Родригес (Бра) — Низамбек Жунусов (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го мая 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Маркос Родригес (Бра) сейчас намного сильнее, чем Низамбек Жунусов (Кгз), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Маркос Родригес (Бра) и Низамбек Жунусов (Кгз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Маркос Родригес (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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