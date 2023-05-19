Прогноз на бой Артем Фролов (Рос) — Шамиль Абдулаев (Рос) 19-го мая 2023 года

«Артем Фролов (Рос)» – «Шамиль Абдулаев (Рос)». 19.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Артем Фролов (Рос) — Шамиль Абдулаев (Рос) на 19 мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Артем Фролов (Рос) и Шамиль Абдулаев (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:45.

До 19 мая осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Артем Фролов (Рос) — Шамиль Абдулаев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 23:45 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артем Фролов (Рос) — Шамиль Абдулаев (Рос):

победа Артем Фролов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Шамиль Абдулаев (Рос) – 0

Прогноз на матч Артем Фролов (Рос) – Шамиль Абдулаев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19 мая :

Так как Артем Фролов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Шамиль Абдулаев (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Артем Фролов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Артем Фролов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Артем Фролов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Артем Фролов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Артем Фролов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Шамиль Абдулаев (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шамиль Абдулаев (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шамиль Абдулаев (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шамиль Абдулаев (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шамиль Абдулаев (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Артем Фролов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Артем Фролов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Артем Фролов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Артем Фролов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Шамиль Абдулаев (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Шамиль Абдулаев (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Шамиль Абдулаев (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Шамиль Абдулаев (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Шамиль Абдулаев (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Артем Фролов (Рос) – Шамиль Абдулаев (Рос) 19.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Артем Фролов (Рос) и Шамиль Абдулаев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Артем Фролов (Рос) и Шамиль Абдулаев (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Артем Фролов (Рос) и Шамиль Абдулаев (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Артем Фролов (Рос) и Шамиль Абдулаев (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Артем Фролов (Рос) и Шамиль Абдулаев (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Артем Фролов (Рос) выиграет бой.

На чемпионский бой Артем Фролов (Рос) — Шамиль Абдулаев (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Шамиль Абдулаев (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Артем Фролов (Рос)

На самом деле Артем Фролов (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Артем Фролов (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Артем Фролов (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Артем Фролов (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Артем Фролов (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Шамиль Абдулаев (Рос)

Прошлый бой Шамиль Абдулаев (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Шамиль Абдулаев (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Шамиль Абдулаев (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Шамиль Абдулаев (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Артем Фролов (Рос) — Шамиль Абдулаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19 мая

Спортивные эксперты считают, что Артем Фролов (Рос) сейчас намного сильнее, чем Шамиль Абдулаев (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Артем Фролов (Рос) легко справится с таким соперником, как Шамиль Абдулаев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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