Прогноз на бой Эрик МакКонико (США) — Кевем Фелипе (Бра) 20-го мая 2023 года

«Эрик МакКонико (США)» – «Кевем Фелипе (Бра)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20 мая состоится интересный поединок Эрик МакКонико (США) — Кевем Фелипе (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 20 мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эрик МакКонико (США) — Кевем Фелипе (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик МакКонико (США) — Кевем Фелипе (Бра):

победа Эрик МакКонико (США) – 0, ничья – 0, победа Кевем Фелипе (Бра) – 0

Прогноз на матч Эрик МакКонико (США) – Кевем Фелипе (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Эрик МакКонико (США) станет победителем боя. Если выиграет Кевем Фелипе (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Эрик МакКонико (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эрик МакКонико (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эрик МакКонико (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эрик МакКонико (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эрик МакКонико (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Кевем Фелипе (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кевем Фелипе (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кевем Фелипе (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кевем Фелипе (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кевем Фелипе (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Эрик МакКонико (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эрик МакКонико (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эрик МакКонико (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эрик МакКонико (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эрик МакКонико (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эрик МакКонико (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Кевем Фелипе (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Кевем Фелипе (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Кевем Фелипе (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Кевем Фелипе (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эрик МакКонико (США) – Кевем Фелипе (Бра) 20.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эрик МакКонико (США) и Кевем Фелипе (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эрик МакКонико (США) и Кевем Фелипе (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эрик МакКонико (США) будет намного сильнее, чем Кевем Фелипе (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Эрик МакКонико (США) — Кевем Фелипе (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кевем Фелипе (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эрик МакКонико (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Эрик МакКонико (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Эрик МакКонико (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Эрик МакКонико (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Эрик МакКонико (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Кевем Фелипе (Бра)

Последний раз Кевем Фелипе (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Кевем Фелипе (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Кевем Фелипе (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Кевем Фелипе (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Кевем Фелипе (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Кевем Фелипе (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Эрик МакКонико (США) — Кевем Фелипе (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 мая

На титульный бой Эрик МакКонико (США) — Кевем Фелипе (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Эрик МакКонико (США) является очевидным фаворитом, ведь Кевем Фелипе (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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