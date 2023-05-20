Прогноз на бой Матей Данек (Чех) — Эндрит Брайшори (Кос) 20 мая

«Матей Данек (Чех)» – «Эндрит Брайшори (Кос)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20.05.2023 состоится интересный поединок Матей Данек (Чех) — Эндрит Брайшори (Кос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 19:00 по московскому времени Матей Данек (Чех) и Эндрит Брайшори (Кос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20.05.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Матей Данек (Чех) и Эндрит Брайшори (Кос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Матей Данек (Чех).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матей Данек (Чех) — Эндрит Брайшори (Кос):

победа Матей Данек (Чех) – 0, ничья – 0, победа Эндрит Брайшори (Кос) – 0

Прогноз на матч Матей Данек (Чех) – Эндрит Брайшори (Кос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.05.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Матей Данек (Чех) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Эндрит Брайшори (Кос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Матей Данек (Чех) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Матей Данек (Чех) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Матей Данек (Чех) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Матей Данек (Чех) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Матей Данек (Чех) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Матей Данек (Чех) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Матей Данек (Чех) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Эндрит Брайшори (Кос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эндрит Брайшори (Кос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эндрит Брайшори (Кос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эндрит Брайшори (Кос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эндрит Брайшори (Кос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Матей Данек (Чех) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Матей Данек (Чех) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Матей Данек (Чех) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Матей Данек (Чех) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Эндрит Брайшори (Кос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эндрит Брайшори (Кос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эндрит Брайшори (Кос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эндрит Брайшори (Кос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эндрит Брайшори (Кос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эндрит Брайшори (Кос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эндрит Брайшори (Кос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Матей Данек (Чех) – Эндрит Брайшори (Кос) 20.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Матей Данек (Чех) и Эндрит Брайшори (Кос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Матей Данек (Чех) и Эндрит Брайшори (Кос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Матей Данек (Чех) и Эндрит Брайшори (Кос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Матей Данек (Чех) и Эндрит Брайшори (Кос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Матей Данек (Чех) и Эндрит Брайшори (Кос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Матей Данек (Чех) в данный момент сильнее, нежели Эндрит Брайшори (Кос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Матей Данек (Чех)

В своей профессиональной карьере Матей Данек (Чех) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Матей Данек (Чех) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Матей Данек (Чех) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Матей Данек (Чех) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Матей Данек (Чех) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Эндрит Брайшори (Кос)

В данный момент Эндрит Брайшори (Кос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Эндрит Брайшори (Кос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Эндрит Брайшори (Кос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Эндрит Брайшори (Кос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Матей Данек (Чех) — Эндрит Брайшори (Кос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.05.2023

Вряд ли Матей Данек (Чех) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Эндрит Брайшори (Кос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Матей Данек (Чех) — Эндрит Брайшори (Кос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Матей Данек (Чех) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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