Прогноз на бой Терри Харпер (Вел) — Сесилия Брейкхус (Нор) 20-го мая 2023 года

«Терри Харпер (Вел)» – «Сесилия Брейкхус (Нор)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Терри Харпер (Вел) проведет 20 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сесилия Брейкхус (Нор). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 23:00 по московскому времени Терри Харпер (Вел) и Сесилия Брейкхус (Нор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Терри Харпер (Вел) и Сесилия Брейкхус (Нор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Терри Харпер (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Терри Харпер (Вел) — Сесилия Брейкхус (Нор):

победа Терри Харпер (Вел) – 1.26, ничья – 17, победа Сесилия Брейкхус (Нор) – 4.06

Прогноз на матч Терри Харпер (Вел) – Сесилия Брейкхус (Нор) Бои, титульный бой, 20 мая :

По коэффициенту 1.26 ставить на то, что выиграет Терри Харпер (Вел) не очень выгодно, а вот Сесилия Брейкхус (Нор) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.06.

История личных встреч

Терри Харпер (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Терри Харпер (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Терри Харпер (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Терри Харпер (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Терри Харпер (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Терри Харпер (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Терри Харпер (Вел) может и не устоять на ногах.

Сесилия Брейкхус (Нор) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сесилия Брейкхус (Нор) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сесилия Брейкхус (Нор), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сесилия Брейкхус (Нор) должен быть в хорошей физической форме. Сесилия Брейкхус (Нор) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Терри Харпер (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Терри Харпер (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Терри Харпер (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Терри Харпер (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Терри Харпер (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Сесилия Брейкхус (Нор) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сесилия Брейкхус (Нор) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сесилия Брейкхус (Нор) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сесилия Брейкхус (Нор) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Терри Харпер (Вел) – Сесилия Брейкхус (Нор) 20.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Терри Харпер (Вел) и Сесилия Брейкхус (Нор) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Терри Харпер (Вел) и Сесилия Брейкхус (Нор). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Терри Харпер (Вел) и Сесилия Брейкхус (Нор) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Терри Харпер (Вел) и Сесилия Брейкхус (Нор) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Терри Харпер (Вел) — Сесилия Брейкхус (Нор) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Сесилия Брейкхус (Нор) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Терри Харпер (Вел) — Сесилия Брейкхус (Нор) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сесилия Брейкхус (Нор).

Терри Харпер (Вел)

На самом деле Терри Харпер (Вел) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Терри Харпер (Вел) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Терри Харпер (Вел) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Терри Харпер (Вел) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Терри Харпер (Вел) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Сесилия Брейкхус (Нор)

На сегодняшний день Сесилия Брейкхус (Нор) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Сесилия Брейкхус (Нор) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Сесилия Брейкхус (Нор) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Сесилия Брейкхус (Нор) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Терри Харпер (Вел) — Сесилия Брейкхус (Нор). Прогноз и ставки на матч. Бои 20 мая

Никто не сомневается, что Терри Харпер (Вел) намного сильнее, чем Сесилия Брейкхус (Нор), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Терри Харпер (Вел) и Сесилия Брейкхус (Нор) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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