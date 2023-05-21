Прогноз на бой Кэти Тейлор (Ирл) — Шантель Камерон (Анг) 21.05.2023

«Кэти Тейлор (Ирл)» – «Шантель Камерон (Анг)». 21.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кэти Тейлор (Ирл) проведет 21.05.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Шантель Камерон (Анг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 21.05.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кэти Тейлор (Ирл) — Шантель Камерон (Анг). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэти Тейлор (Ирл) — Шантель Камерон (Анг):

победа Кэти Тейлор (Ирл) – 1.59, ничья – 15, победа Шантель Камерон (Анг) – 2.428

Прогноз на матч Кэти Тейлор (Ирл) – Шантель Камерон (Анг) Бои, титульный бой, 21.05.2023 :

Так как Кэти Тейлор (Ирл) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.59. В то же время Шантель Камерон (Анг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.428.

История личных встреч

Кэти Тейлор (Ирл) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кэти Тейлор (Ирл) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кэти Тейлор (Ирл) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кэти Тейлор (Ирл) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кэти Тейлор (Ирл) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кэти Тейлор (Ирл) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кэти Тейлор (Ирл) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Шантель Камерон (Анг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шантель Камерон (Анг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шантель Камерон (Анг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шантель Камерон (Анг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шантель Камерон (Анг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Кэти Тейлор (Ирл) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кэти Тейлор (Ирл) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кэти Тейлор (Ирл) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кэти Тейлор (Ирл) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кэти Тейлор (Ирл) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Шантель Камерон (Анг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Шантель Камерон (Анг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Шантель Камерон (Анг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Шантель Камерон (Анг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Шантель Камерон (Анг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Шантель Камерон (Анг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Шантель Камерон (Анг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кэти Тейлор (Ирл) – Шантель Камерон (Анг) 21.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кэти Тейлор (Ирл) и Шантель Камерон (Анг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Кэти Тейлор (Ирл) и Шантель Камерон (Анг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Кэти Тейлор (Ирл) и Шантель Камерон (Анг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Кэти Тейлор (Ирл) и Шантель Камерон (Анг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Кэти Тейлор (Ирл) — Шантель Камерон (Анг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Кэти Тейлор (Ирл) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кэти Тейлор (Ирл) — Шантель Камерон (Анг) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Шантель Камерон (Анг).

Кэти Тейлор (Ирл)

Кэти Тейлор (Ирл) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Кэти Тейлор (Ирл) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Кэти Тейлор (Ирл) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Кэти Тейлор (Ирл) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Кэти Тейлор (Ирл) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Шантель Камерон (Анг)

На сегодняшний день Шантель Камерон (Анг) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Шантель Камерон (Анг) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Шантель Камерон (Анг) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Шантель Камерон (Анг) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Кэти Тейлор (Ирл) — Шантель Камерон (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.05.2023

В этом поединке Кэти Тейлор (Ирл) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Шантель Камерон (Анг), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кэти Тейлор (Ирл) и Шантель Камерон (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кэти Тейлор (Ирл) выиграет с помощью нокаута.

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