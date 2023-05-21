Прогноз на бой Оскар Вальдес (Мек) — Адам Лопез (США) 21.05.2023

«Оскар Вальдес (Мек)» – «Адам Лопез (США)». 21.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21.05.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Оскар Вальдес (Мек) — Адам Лопез (США). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Оскар Вальдес (Мек) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Оскар Вальдес (Мек) — Адам Лопез (США) пройдет 21.05.2023, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Оскар Вальдес (Мек) имеет две победы нокаутом, а Адам Лопез (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Вальдес (Мек) — Адам Лопез (США):

победа Оскар Вальдес (Мек) – 1.1, ничья – 21, победа Адам Лопез (США) – 7.4

Прогноз на матч Оскар Вальдес (Мек) – Адам Лопез (США) Бои, титульный бой, 21.05.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.1 окажутся выигрышными, если Оскар Вальдес (Мек) станет победителем боя. Если выиграет Адам Лопез (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 7.4.

История личных встреч

Оскар Вальдес (Мек) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Оскар Вальдес (Мек) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Оскар Вальдес (Мек) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Оскар Вальдес (Мек) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Оскар Вальдес (Мек) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Оскар Вальдес (Мек) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Оскар Вальдес (Мек) может и не устоять на ногах.

Адам Лопез (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Адам Лопез (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Адам Лопез (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Адам Лопез (США) должен быть в хорошей физической форме. Адам Лопез (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Оскар Вальдес (Мек) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Оскар Вальдес (Мек) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Оскар Вальдес (Мек) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Оскар Вальдес (Мек) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Адам Лопез (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Адам Лопез (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Адам Лопез (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Адам Лопез (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Адам Лопез (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Оскар Вальдес (Мек) – Адам Лопез (США) 21.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Оскар Вальдес (Мек) и Адам Лопез (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Оскар Вальдес (Мек) и Адам Лопез (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Оскар Вальдес (Мек) и Адам Лопез (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Оскар Вальдес (Мек) будет намного сильнее, чем Адам Лопез (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Оскар Вальдес (Мек) и Адам Лопез (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Адам Лопез (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Оскар Вальдес (Мек)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Оскар Вальдес (Мек) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Оскар Вальдес (Мек) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Оскар Вальдес (Мек) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Оскар Вальдес (Мек) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Адам Лопез (США)

В данный момент Адам Лопез (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Адам Лопез (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Адам Лопез (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Адам Лопез (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Оскар Вальдес (Мек) — Адам Лопез (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.05.2023

Спортивные эксперты считают, что Оскар Вальдес (Мек) сейчас намного сильнее, чем Адам Лопез (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Оскар Вальдес (Мек) — Адам Лопез (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Адам Лопез (США) выиграет нокаутом.

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