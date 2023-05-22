Буитраго/Де Диос — Шандаров/Шандаров. Прогноз, ставки на матч(23.05.23)

Прогноз Буитраго/Де Диос — Шандаров/Шандаров (23-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Буитраго/Де Диос — Шандаров/Шандаров 23-го мая 2023 года

23-го мая 2023 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Буитраго/Де Диос , а противостоять в этом поединке будет Шандаров/Шандаров.



Так как Буитраго/Де Диос в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Шандаров/Шандаров, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 23-го мая 2023 года. Но, доказать обратное Буитраго/Де Диос все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Буитраго/Де Диос — Шандаров/Шандаров:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23-го мая 2023 года откроет его противостояние Буитраго/Де Диос — Шандаров/Шандаров. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Буитраго/Де Диос и Шандаров/Шандаров отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Шандаров/Шандаров может гордиться семью победами, а вот Буитраго/Де Диос имеет только пять выигранных встреч.

Буитраго/Де Диос

В большинстве своих выигранных поединков Буитраго/Де Диос берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Буитраго/Де Диос с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Буитраго/Де Диос сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Буитраго/Де Диос также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Шандаров/Шандаров

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Шандаров/Шандаровв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Шандаров/Шандаров играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Шандаров/Шандаров держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Шандаров/Шандаров демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Шандаров/Шандаров находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Буитраго/Де Диос и Шандаров/Шандаров. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Буитраго/Де Диос и Шандаров/Шандаров должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Буитраго/Де Диос — Шандаров/Шандаров. Прогноз, ставки на матч(23.05.23)

Буитраго/Де Диос

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Буитраго/Де Диос, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Буитраго/Де Диос уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Буитраго/Де Диос старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Буитраго/Де Диос, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Буитраго/Де Диос не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Буитраго/Де Диос все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Буитраго/Де Диос точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Шандаров/Шандаров

Выступать в зале Шандаров/Шандаров не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Шандаров/Шандаров старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Шандаров/Шандаров принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Шандаров/Шандаров демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Шандаров/Шандаров даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Шандаров/Шандаров хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Буитраго/Де Диос — Шандаров/Шандаров Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Буитраго/Де Диос и Шандаров/Шандаров, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Буитраго/Де Диос и Шандаров/Шандаров играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Буитраго/Де Диос, и Шандаров/Шандаров неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Буитраго/Де Диос — Шандаров/Шандаров: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Буитраго/Де Диос и Шандаров/Шандаров, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Буитраго/Де Диос и Шандаров/Шандаров уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Буитраго/Де Диос — Шандаров/Шандаров. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Буитраго/Де Диос и Шандаров/Шандаров.



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