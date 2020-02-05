Прогноз Кавалле-Реимерс/Фита Болуда — Бехнер/Ван Де Пеер (05-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кавалле-Реимерс/Фита Болуда — Бехнер/Ван Де Пеер 05-го февраля

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кавалле-Реимерс/Фита Болуда — Бехнер/Ван Де Пеер:

Кавалле-Реимерс/Фита Болуда

05-го февраля в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Кавалле-Реимерс/Фита Болуда - Бехнер/Ван Де Пеер. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 18:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Кавалле-Реимерс/Фита Болуда и Бехнер/Ван Де Пеер одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 05-го февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Кавалле-Реимерс/Фита Болуда и Бехнер/Ван Де Пеер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Кавалле-Реимерс/Фита Болуда имеет на своем счету три победы, Бехнер/Ван Де Пеер может похвастаться четырьмя.Так как Кавалле-Реимерс/Фита Болуда выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Кавалле-Реимерс/Фита Болуда снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Кавалле-Реимерс/Фита Болуда, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Кавалле-Реимерс/Фита Болуда чем-то удивить, пока не ясно.

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Бехнер/Ван Де Пеер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бехнер/Ван Де Пеерв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бехнер/Ван Де Пеер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бехнер/Ван Де Пеер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бехнер/Ван Де Пеер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бехнер/Ван Де Пеер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Кавалле-Реимерс/Фита Болуда — Бехнер/Ван Де Пеер (05-го февраля), ставки и коэффициенты

Кавалле-Реимерс/Фита Болуда

Бехнер/Ван Де Пеер

Сегодня матч Кавалле-Реимерс/Фита Болуда — Бехнер/Ван Де Пеер Прогнозы от БК «БалтБет»

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Кавалле-Реимерс/Фита Болуда - Бехнер/Ван Де Пеер: ставим на двойные ошибки

СЕГОДНЯ МАТЧ Кавалле-Реимерс/Фита Болуда - Бехнер/Ван Де Пеер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Кавалле-Реимерс/Фита Болуда и Бехнер/Ван Де Пеер. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кавалле-Реимерс/Фита Болуда, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кавалле-Реимерс/Фита Болуда уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кавалле-Реимерс/Фита Болуда старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кавалле-Реимерс/Фита Болуда, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кавалле-Реимерс/Фита Болуда не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кавалле-Реимерс/Фита Болуда все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кавалле-Реимерс/Фита Болуда точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.На этом турнире Бехнер/Ван Де Пеер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Бехнер/Ван Де Пеер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Бехнер/Ван Де Пеер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Бехнер/Ван Де Пеер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Бехнер/Ван Де Пеер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Бехнер/Ван Де Пеер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кавалле-Реимерс/Фита Болуда и Бехнер/Ван Де Пеер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кавалле-Реимерс/Фита Болуда и Бехнер/Ван Де Пеер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кавалле-Реимерс/Фита Болуда и Бехнер/Ван Де Пеер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кавалле-Реимерс/Фита Болуда и Бехнер/Ван Де Пеер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Кавалле-Реимерс/Фита Болуда и Бехнер/Ван Де Пеер из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бехнер/Ван Де Пеер относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бехнер/Ван Де Пеер проводит второй или третий матч. А вот Кавалле-Реимерс/Фита Болуда как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Кавалле-Реимерс/Фита Болуда, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Кавалле-Реимерс/Фита Болуда без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Кавалле-Реимерс/Фита Болуда вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Кавалле-Реимерс/Фита Болуда и Бехнер/Ван Де Пеер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-237423-sutdzhiadichong-vikmayersavinyh-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-06-02-20/