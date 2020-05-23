Прогноз Изабель Лейси — Магдалини Адалоглу (23.05.2023), ставки и коэффициенты

Изабель Лейси — Магдалини Адалоглу. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.05.23)

23 мая в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Изабель Лейси , а противостоять в этом поединке будет Магдалини Адалоглу.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 23 мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Изабель Лейси — Магдалини Адалоглу. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Изабель Лейси, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Изабель Лейси — Магдалини Адалоглу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23 мая откроет его противостояние Изабель Лейси — Магдалини Адалоглу. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:30 по МСК, то есть до начала игры. Изабель Лейси и Магдалини Адалоглу отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Магдалини Адалоглу может гордиться семью победами, а вот Изабель Лейси имеет только пять выигранных встреч.

Изабель Лейси

В этом сезоне Изабель Лейси показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Изабель Лейси сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Изабель Лейси еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Изабель Лейси обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Изабель Лейси играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Изабель Лейси любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Магдалини Адалоглу

На этом турнире Магдалини Адалоглу играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Магдалини Адалоглу все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Магдалини Адалоглу не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Магдалини Адалоглу уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Магдалини Адалоглу на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Магдалини Адалоглу пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Изабель Лейси — Магдалини Адалоглу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.05.23)

Изабель Лейси

К данному турниру Изабель Лейси подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Изабель Лейси находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Изабель Лейси не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Изабель Лейси старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Изабель Лейси демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Магдалини Адалоглу

Несмотря на свой молодой возраст, Магдалини Адалоглу демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Магдалини Адалоглу уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Магдалини Адалоглу станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Магдалини Адалоглу, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Магдалини Адалоглу умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Магдалини Адалоглу имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Изабель Лейси — Магдалини Адалоглу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Изабель Лейси и Магдалини Адалоглу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Изабель Лейси и Магдалини Адалоглу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Изабель Лейси и Магдалини Адалоглу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Изабель Лейси и Магдалини Адалоглу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Изабель Лейси — Магдалини Адалоглу: ставим на двойные ошибки

Изабель Лейси и Магдалини Адалоглу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Изабель Лейси имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Магдалини Адалоглу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Изабель Лейси. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Магдалини Адалоглу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Изабель Лейси довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Магдалини Адалоглу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Изабель Лейси.

СЕГОДНЯ МАТЧ Изабель Лейси — Магдалини Адалоглу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Изабель Лейси и Магдалини Адалоглу. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Изабель Лейси и для Магдалини Адалоглу, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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