Прогноз Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Риверсайд Хайлендерс (06.02.2020), ставки и коэффициенты

Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Риверсайд Хайлендерс. Прогноз, ставки на матч (06.02.20)

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Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Риверсайд Хайлендерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Кал Стэйт Фуллертон Титанс

В последней встрече баскетбольных клубов Кал Стэйт Фуллертон Титанс и Калифорния Риверсайд Хайлендерс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 06 февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 06:00 по МСК.Поединок между баскетбольными клубами Кал Стэйт Фуллертон Титанс и Калифорния Риверсайд Хайлендерс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 06 февраля. Ее начало будет в 06:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.Сейчас баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Кал Стэйт Фуллертон Титанс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.

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Калифорния Риверсайд Хайлендерс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Калифорния Риверсайд Хайлендерс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

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Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Риверсайд Хайлендерс. Прогноз, ставки на матч(06.02.20)

Кал Стэйт Фуллертон Титанс

Калифорния Риверсайд Хайлендерс

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Сегодня матч Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Калифорния Риверсайд Хайлендерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Кал Стэйт Фуллертон Титанс - Калифорния Риверсайд Хайлендерс: команды сделают акцент на атаку

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Фуллертон Титанс - Калифорния Риверсайд Хайлендерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс наконец-то возвращаются домой, а 06 февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК Калифорния Риверсайд Хайлендерс. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Кал Стэйт Фуллертон Титанс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.Два года назад баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.На 06 февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Кал Стэйт Фуллертон Титанс - Калифорния Риверсайд Хайлендерс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 06:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных. Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Калифорния Риверсайд Хайлендерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.Долгое время баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды. После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Калифорния Риверсайд Хайлендерс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Калифорния Риверсайд Хайлендерс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Калифорния Риверсайд Хайлендерс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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