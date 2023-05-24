Чи-Ю Су — Рхеа Верма. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.05.23)

Прогноз Чи-Ю Су — Рхеа Верма (24 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Чи-Ю Су — Рхеа Верма 24-го мая 2023 года

24-го мая 2023 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Чи-Ю Су , а противостоять в этом поединке будет Рхеа Верма.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Чи-Ю Су — Рхеа Верма можно будет вплоть до 19:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 24-го мая 2023 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Чи-Ю Су и Рхеа Верма еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Чи-Ю Су — Рхеа Верма. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Чи-Ю Су — Рхеа Верма запланирован организаторами турнира на 24-го мая 2023 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Чи-Ю Су и Рхеа Верма встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Чи-Ю Су имеет три победы при одном поражении.

Чи-Ю Су

Пока Чи-Ю Су не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Чи-Ю Су находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Чи-Ю Су будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Чи-Ю Су довольно неплохо играет на данном покрытии.



Рхеа Верма

На этом турнире Рхеа Верма играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Рхеа Верма все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Рхеа Верма не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Рхеа Верма уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Рхеа Верма на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Рхеа Верма пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Чи-Ю Су — Рхеа Верма. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Чи-Ю Су и Рхеа Верма впервые будут встречаться между собой. Если Чи-Ю Су уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Рхеа Верма пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Чи-Ю Су демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Чи-Ю Су – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Чи-Ю Су — Рхеа Верма. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.05.23)

Чи-Ю Су

Несмотря на внушительный возраст, Чи-Ю Су демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Чи-Ю Су гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Чи-Ю Су обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Чи-Ю Су снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Чи-Ю Су может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Рхеа Верма

Выступать в зале Рхеа Верма не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Рхеа Верма старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Рхеа Верма принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Рхеа Верма демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Рхеа Верма даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Рхеа Верма хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Чи-Ю Су — Рхеа Верма Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Чи-Ю Су и Рхеа Верма начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Чи-Ю Су и Рхеа Верма показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Чи-Ю Су и Рхеа Верма провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Чи-Ю Су и Рхеа Верма действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Чи-Ю Су — Рхеа Верма: соперники не будут долго запрягать

Чи-Ю Су и Рхеа Верма которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Чи-Ю Су имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рхеа Верма хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Чи-Ю Су. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рхеа Верма умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Чи-Ю Су довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рхеа Верма вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Чи-Ю Су.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чи-Ю Су — Рхеа Верма. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Чи-Ю Су и Рхеа Верма.



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