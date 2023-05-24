Прогноз на бой Джохан Гхазали (Млз) — Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) 26.05.2023

«Джохан Гхазали (Млз)» – «Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи)». 26.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джохан Гхазали (Млз) проведет 26.05.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 26.05.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джохан Гхазали (Млз) — Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джохан Гхазали (Млз) — Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи):

победа Джохан Гхазали (Млз) – 0, ничья – 0, победа Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) – 0

Прогноз на матч Джохан Гхазали (Млз) – Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26.05.2023 :

Букмекерские конторы на бой Джохан Гхазали (Млз) — Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джохан Гхазали (Млз) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джохан Гхазали (Млз) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джохан Гхазали (Млз) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джохан Гхазали (Млз) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джохан Гхазали (Млз) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Джохан Гхазали (Млз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джохан Гхазали (Млз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джохан Гхазали (Млз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джохан Гхазали (Млз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джохан Гхазали (Млз) валится с ног. К тому же, Джохан Гхазали (Млз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джохан Гхазали (Млз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джохан Гхазали (Млз) – Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) 26.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джохан Гхазали (Млз) и Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джохан Гхазали (Млз) и Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джохан Гхазали (Млз) и Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джохан Гхазали (Млз) и Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джохан Гхазали (Млз) и Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Джохан Гхазали (Млз) — Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джохан Гхазали (Млз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джохан Гхазали (Млз) — Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи).

Джохан Гхазали (Млз)

В своей профессиональной карьере Джохан Гхазали (Млз) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джохан Гхазали (Млз) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джохан Гхазали (Млз) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джохан Гхазали (Млз) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джохан Гхазали (Млз) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи)

Уже несколько лет Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джохан Гхазали (Млз) — Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26.05.2023

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джохан Гхазали (Млз) — Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи) собираются ставить на то, что сильнее будет Джохан Гхазали (Млз), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джохан Гхазали (Млз) и Тхаи Сор.Чор.Пиакутхаи (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джохан Гхазали (Млз) выиграет с помощью нокаута.

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