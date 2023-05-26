Прогноз на бой Джохан Гхазали (Млз) — Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) 26 мая

«Джохан Гхазали (Млз)» – «Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи)». 26.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 26-го мая 2023 года состоится интересный поединок Джохан Гхазали (Млз) — Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 16:10 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джохан Гхазали (Млз) — Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) пройдет 26-го мая 2023 года, и можно не сомневаться, что в 16:10 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джохан Гхазали (Млз) имеет две победы нокаутом, а Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джохан Гхазали (Млз) — Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи):

победа Джохан Гхазали (Млз) – 0, ничья – 0, победа Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) – 0

Прогноз на матч Джохан Гхазали (Млз) – Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26-го мая 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Джохан Гхазали (Млз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Джохан Гхазали (Млз) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джохан Гхазали (Млз) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джохан Гхазали (Млз) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джохан Гхазали (Млз) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джохан Гхазали (Млз) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джохан Гхазали (Млз) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джохан Гхазали (Млз) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Джохан Гхазали (Млз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джохан Гхазали (Млз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джохан Гхазали (Млз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джохан Гхазали (Млз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джохан Гхазали (Млз) – Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) 26.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джохан Гхазали (Млз) и Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джохан Гхазали (Млз) и Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джохан Гхазали (Млз) и Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джохан Гхазали (Млз) — Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джохан Гхазали (Млз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Джохан Гхазали (Млз) — Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джохан Гхазали (Млз)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Джохан Гхазали (Млз) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Джохан Гхазали (Млз) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Джохан Гхазали (Млз) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Джохан Гхазали (Млз) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи)

Прошлый бой Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джохан Гхазали (Млз) — Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26-го мая 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Джохан Гхазали (Млз) сейчас намного сильнее, чем Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Джохан Гхазали (Млз) и Тай Сор.Джор.ПикУтай (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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