Прогноз Бузас Манейро/Пайола — Ладхани/Риналдо Перссон (06-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Бузас Манейро/Пайола — Ладхани/Риналдо Перссон. Прогноз, ставки на матч (06.02.20)

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Бузас Манейро/Пайола — Ладхани/Риналдо Перссон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бузас Манейро/Пайола

Так как теннисный поединок Бузас Манейро/Пайола - Ладхани/Риналдо Перссон пройдет уже 06 февраля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Бузас Манейро/Пайола на тот момент намного сильнее, нежели Ладхани/Риналдо Перссон.Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 06 февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Бузас Манейро/Пайола и Ладхани/Риналдо Перссон. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бузас Манейро/Пайола имеет на своем счету три победы, Ладхани/Риналдо Перссон может похвастаться четырьмя.Этот турнир Бузас Манейро/Пайола проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бузас Манейро/Пайола может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бузас Манейро/Пайола однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бузас Манейро/Пайола имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бузас Манейро/Пайола левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бузас Манейро/Пайола хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.

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Ладхани/Риналдо Перссон

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ладхани/Риналдо Перссон еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ладхани/Риналдо Перссон постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ладхани/Риналдо Перссон пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ладхани/Риналдо Перссон не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ладхани/Риналдо Перссон не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Бузас Манейро/Пайола — Ладхани/Риналдо Перссон (06 февраля), ставки и коэффициенты

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Бузас Манейро/Пайола - Ладхани/Риналдо Перссон: порядок побьёт класс

СЕГОДНЯ МАТЧ Бузас Манейро/Пайола - Ладхани/Риналдо Перссон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Бузас Манейро/Пайола и Ладхани/Риналдо Перссон. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Бузас Манейро/Пайола и Ладхани/Риналдо Перссон должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.Несмотря на внушительный возраст, Бузас Манейро/Пайола демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бузас Манейро/Пайола гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бузас Манейро/Пайола обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бузас Манейро/Пайола снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бузас Манейро/Пайола может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.Этот сезон Ладхани/Риналдо Перссон проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ладхани/Риналдо Перссон снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ладхани/Риналдо Перссон слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ладхани/Риналдо Перссон допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бузас Манейро/Пайола и Ладхани/Риналдо Перссон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бузас Манейро/Пайола и Ладхани/Риналдо Перссон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бузас Манейро/Пайола и Ладхани/Риналдо Перссон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бузас Манейро/Пайола и Ладхани/Риналдо Перссон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бузас Манейро/Пайола и Ладхани/Риналдо Перссон, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бузас Манейро/Пайола сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ладхани/Риналдо Перссон имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бузас Манейро/Пайола – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бузас Манейро/Пайола и Ладхани/Риналдо Перссон на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бузас Манейро/Пайола и Ладхани/Риналдо Перссон.

http://evolvegame.ru/cat1-237511-zhoffrey-blankano-spenser-papa-prognoz-professionala-na-match-05-02-20/