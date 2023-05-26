Прогноз Бопен/Паз — Голденберг/Олиел (26 мая), ставки и коэффициенты

Бопен/Паз — Голденберг/Олиел. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.05.23)

26 мая в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бопен/Паз , а противостоять в этом поединке будет Голденберг/Олиел.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Бопен/Паз — Голденберг/Олиел, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 26 мая, а его начало по МСК будет в 14:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Бопен/Паз. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Бопен/Паз — Голденберг/Олиел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26 мая откроет его противостояние Бопен/Паз — Голденберг/Олиел. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:30 по МСК, то есть до начала игры. Бопен/Паз и Голденберг/Олиел отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Голденберг/Олиел может гордиться семью победами, а вот Бопен/Паз имеет только пять выигранных встреч.

Бопен/Паз

Этот турнир Бопен/Паз проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бопен/Паз может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бопен/Паз однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бопен/Паз имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бопен/Паз левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бопен/Паз хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Голденберг/Олиел

Нынешняя форма, которую демонстрирует Голденберг/Олиел еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Голденберг/Олиел постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Голденберг/Олиел пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Голденберг/Олиел не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Голденберг/Олиел не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Бопен/Паз — Голденберг/Олиел. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.05.23)

Бопен/Паз

В этом сезоне Бопен/Паз демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бопен/Паз уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бопен/Паз любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бопен/Паз часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бопен/Паз умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Голденберг/Олиел

В этом сезоне Голденберг/Олиел не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Голденберг/Олиел сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Голденберг/Олиел допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Голденберг/Олиел допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Голденберг/Олиел демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бопен/Паз — Голденберг/Олиел Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бопен/Паз и Голденберг/Олиел начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бопен/Паз и Голденберг/Олиел показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бопен/Паз и Голденберг/Олиел провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бопен/Паз и Голденберг/Олиел действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бопен/Паз — Голденберг/Олиел: кто пройдет в следующий раунд?

Бопен/Паз и Голденберг/Олиел которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бопен/Паз имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Голденберг/Олиел хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бопен/Паз. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Голденберг/Олиел умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бопен/Паз довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Голденберг/Олиел вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бопен/Паз.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бопен/Паз — Голденберг/Олиел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бопен/Паз и Голденберг/Олиел, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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