Прогноз на бой Аарон Боуэн (Анг) — Альяз Венко (Свн) 27 мая

«Аарон Боуэн (Анг)» – «Альяз Венко (Свн)». 27.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27 мая должен состояться бой Аарон Боуэн (Анг) — Альяз Венко (Свн), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Аарон Боуэн (Анг) и Альяз Венко (Свн) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 19:00 по московскому времени Аарон Боуэн (Анг) и Альяз Венко (Свн) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 27 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Аарон Боуэн (Анг) и Альяз Венко (Свн) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Аарон Боуэн (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аарон Боуэн (Анг) — Альяз Венко (Свн):

победа Аарон Боуэн (Анг) – 1.03, ничья – 34, победа Альяз Венко (Свн) – 14

Прогноз на матч Аарон Боуэн (Анг) – Альяз Венко (Свн) Бои, титульный бой, 27 мая :

Букмекерские конторы на бой Аарон Боуэн (Анг) — Альяз Венко (Свн) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.03 и 14.

История личных встреч

На профессиональном ринге Аарон Боуэн (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Аарон Боуэн (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Аарон Боуэн (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Аарон Боуэн (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Аарон Боуэн (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Альяз Венко (Свн) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Альяз Венко (Свн) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Альяз Венко (Свн) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Альяз Венко (Свн) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Альяз Венко (Свн) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Аарон Боуэн (Анг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Аарон Боуэн (Анг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Аарон Боуэн (Анг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Аарон Боуэн (Анг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Аарон Боуэн (Анг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Альяз Венко (Свн) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Альяз Венко (Свн) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Альяз Венко (Свн) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Альяз Венко (Свн) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Альяз Венко (Свн) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Альяз Венко (Свн) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Альяз Венко (Свн) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Аарон Боуэн (Анг) – Альяз Венко (Свн) 27.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Аарон Боуэн (Анг) и Альяз Венко (Свн) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Аарон Боуэн (Анг) и Альяз Венко (Свн). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Аарон Боуэн (Анг) и Альяз Венко (Свн) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Аарон Боуэн (Анг) и Альяз Венко (Свн) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Аарон Боуэн (Анг) — Альяз Венко (Свн) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Аарон Боуэн (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Аарон Боуэн (Анг) и Альяз Венко (Свн), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Альяз Венко (Свн) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Аарон Боуэн (Анг)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Аарон Боуэн (Анг) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Аарон Боуэн (Анг) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Аарон Боуэн (Анг) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Аарон Боуэн (Анг) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Альяз Венко (Свн)

Уже несколько лет Альяз Венко (Свн) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Альяз Венко (Свн) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Альяз Венко (Свн) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Аарон Боуэн (Анг) — Альяз Венко (Свн). Прогноз и ставки на матч. Бои 27 мая

Спортивные эксперты считают, что Аарон Боуэн (Анг) сейчас намного сильнее, чем Альяз Венко (Свн), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Аарон Боуэн (Анг) будет намного сильнее, чем Альяз Венко (Свн), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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