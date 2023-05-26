Прогноз на бой Агата Качмарская (Пол) — Мартина Янцелевич (Пол) 26 мая

«Агата Качмарская (Пол)» – «Мартина Янцелевич (Пол)». 26.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 26-го мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Агата Качмарская (Пол) — Мартина Янцелевич (Пол). На ринге его участники появятся в 18:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Агата Качмарская (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 18:00 по московскому времени Агата Качмарская (Пол) и Мартина Янцелевич (Пол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 26-го мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Агата Качмарская (Пол) и Мартина Янцелевич (Пол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Агата Качмарская (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Агата Качмарская (Пол) — Мартина Янцелевич (Пол):

победа Агата Качмарская (Пол) – 0, ничья – 0, победа Мартина Янцелевич (Пол) – 0

Прогноз на матч Агата Качмарская (Пол) – Мартина Янцелевич (Пол) Бои, титульный бой, 26-го мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Агата Качмарская (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мартина Янцелевич (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Агата Качмарская (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Агата Качмарская (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Агата Качмарская (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Агата Качмарская (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Агата Качмарская (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Мартина Янцелевич (Пол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Мартина Янцелевич (Пол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Мартина Янцелевич (Пол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Мартина Янцелевич (Пол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Мартина Янцелевич (Пол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Агата Качмарская (Пол) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Агата Качмарская (Пол) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Агата Качмарская (Пол) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Агата Качмарская (Пол) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Агата Качмарская (Пол) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Агата Качмарская (Пол) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Мартина Янцелевич (Пол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мартина Янцелевич (Пол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мартина Янцелевич (Пол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мартина Янцелевич (Пол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Агата Качмарская (Пол) – Мартина Янцелевич (Пол) 26.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Агата Качмарская (Пол) и Мартина Янцелевич (Пол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Агата Качмарская (Пол) и Мартина Янцелевич (Пол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Агата Качмарская (Пол) будет намного сильнее, чем Мартина Янцелевич (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Агата Качмарская (Пол) — Мартина Янцелевич (Пол) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мартина Янцелевич (Пол), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Агата Качмарская (Пол)

В своей профессиональной карьере Агата Качмарская (Пол) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Агата Качмарская (Пол) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Агата Качмарская (Пол) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Агата Качмарская (Пол) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Агата Качмарская (Пол) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Мартина Янцелевич (Пол)

Последний раз Мартина Янцелевич (Пол) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Мартина Янцелевич (Пол) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Мартина Янцелевич (Пол) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Мартина Янцелевич (Пол) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Мартина Янцелевич (Пол)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Мартина Янцелевич (Пол) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Агата Качмарская (Пол) — Мартина Янцелевич (Пол). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го мая

Несмотря на то, что Агата Качмарская (Пол) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мартина Янцелевич (Пол) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Агата Качмарская (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Мартина Янцелевич (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Агата Качмарская (Пол).

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