Прогноз на бой Нильсон Оливейра (Бра) — Георгий Кичигин (Каз) 27.05.2023

«Нильсон Оливейра (Бра)» – «Георгий Кичигин (Каз)». 27.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Нильсон Оливейра (Бра) проведет 27-го мая 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Георгий Кичигин (Каз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 27-го мая 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Нильсон Оливейра (Бра) — Георгий Кичигин (Каз). Это будет продолжаться вплоть до 18:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нильсон Оливейра (Бра) — Георгий Кичигин (Каз):

победа Нильсон Оливейра (Бра) – 0, ничья – 0, победа Георгий Кичигин (Каз) – 0

Прогноз на матч Нильсон Оливейра (Бра) – Георгий Кичигин (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го мая 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Нильсон Оливейра (Бра) не очень выгодно, а вот Георгий Кичигин (Каз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Нильсон Оливейра (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Нильсон Оливейра (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Нильсон Оливейра (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Нильсон Оливейра (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Георгий Кичигин (Каз) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Георгий Кичигин (Каз) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Георгий Кичигин (Каз) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Георгий Кичигин (Каз) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Георгий Кичигин (Каз) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Нильсон Оливейра (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Нильсон Оливейра (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Нильсон Оливейра (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Нильсон Оливейра (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Нильсон Оливейра (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Нильсон Оливейра (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Георгий Кичигин (Каз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Георгий Кичигин (Каз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Георгий Кичигин (Каз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Георгий Кичигин (Каз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Георгий Кичигин (Каз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Георгий Кичигин (Каз) должен задуматься о своей обороне.

Нильсон Оливейра (Бра) – Георгий Кичигин (Каз) 27.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Нильсон Оливейра (Бра) и Георгий Кичигин (Каз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Нильсон Оливейра (Бра) и Георгий Кичигин (Каз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Нильсон Оливейра (Бра) и Георгий Кичигин (Каз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Нильсон Оливейра (Бра) и Георгий Кичигин (Каз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Нильсон Оливейра (Бра) и Георгий Кичигин (Каз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Нильсон Оливейра (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Георгий Кичигин (Каз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Нильсон Оливейра (Бра).

Титульный бой Нильсон Оливейра (Бра) — Георгий Кичигин (Каз) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Георгий Кичигин (Каз) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Нильсон Оливейра (Бра)

В своей профессиональной карьере Нильсон Оливейра (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Нильсон Оливейра (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Нильсон Оливейра (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Нильсон Оливейра (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Нильсон Оливейра (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Георгий Кичигин (Каз)

Георгий Кичигин (Каз) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Георгий Кичигин (Каз) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Георгий Кичигин (Каз) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Георгий Кичигин (Каз) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Георгий Кичигин (Каз) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Нильсон Оливейра (Бра) — Георгий Кичигин (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го мая 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Нильсон Оливейра (Бра) — Георгий Кичигин (Каз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Нильсон Оливейра (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Нильсон Оливейра (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Георгий Кичигин (Каз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Нильсон Оливейра (Бра).

http://evolvegame.ru/cat4-659154-stavki-na-match-devsinha-beklivan-vik-prognoz-na-tennis-ot-27-05-23/

http://rockaluga.ru/cat3-855878-greciya-klask-turciya-klask-prognoz-i-stavki-ot-specialista-27-05-23/