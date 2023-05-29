Даниэла Димитрова — Галатея Месочориту: ставим на двойные ошибки

Прогноз Даниэла Димитрова — Галатея Месочориту (30 мая), ставки и коэффициенты

Даниэла Димитрова — Галатея Месочориту (30 мая), ставки и коэффициенты

30 мая в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Даниэла Димитрова , а противостоять в этом поединке будет Галатея Месочориту.



Буквально несколько дней назад Даниэла Димитрова и Галатея Месочориту играли свои матчи, а теперь уже 30 мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 09:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Даниэла Димитрова имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Даниэла Димитрова — Галатея Месочориту. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Даниэла Димитрова — Галатея Месочориту, которая пройдет 30 мая в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 09:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Даниэла Димитрова

В большинстве своих выигранных поединков Даниэла Димитрова берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Даниэла Димитрова с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Даниэла Димитрова сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Даниэла Димитрова также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Галатея Месочориту

Нынешняя форма, которую демонстрирует Галатея Месочориту еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Галатея Месочориту постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Галатея Месочориту пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Галатея Месочориту не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Галатея Месочориту не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Даниэла Димитрова — Галатея Месочориту (30 мая), ставки и коэффициенты

Даниэла Димитрова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Даниэла Димитрова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Даниэла Димитрова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Даниэла Димитрова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Даниэла Димитрова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Даниэла Димитрова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Даниэла Димитрова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Даниэла Димитрова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Галатея Месочориту

В этом сезоне Галатея Месочориту действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Галатея Месочориту обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Галатея Месочориту не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Галатея Месочориту не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Галатея Месочориту имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Даниэла Димитрова — Галатея Месочориту Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Даниэла Димитрова и Галатея Месочориту, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Даниэла Димитрова и Галатея Месочориту играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Даниэла Димитрова, и Галатея Месочориту неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Даниэла Димитрова — Галатея Месочориту: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Даниэла Димитрова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Даниэла Димитрова и Галатея Месочориту отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Галатея Месочориту в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Даниэла Димитрова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Галатея Месочориту сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Даниэла Димитрова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниэла Димитрова — Галатея Месочориту. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Даниэла Димитрова и Галатея Месочориту сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Даниэла Димитрова, и Галатея Месочориту будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-660889-zhoao-sousa-vitaliy-sachko-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chellendzher-30-05-23/