Бутвилас/Манзанера Пертуса — Ваншелбоим/Кравченко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.05.23)

Прогноз Бутвилас/Манзанера Пертуса — Ваншелбоим/Кравченко (30 мая), ставки и коэффициенты

Бутвилас/Манзанера Пертуса — Ваншелбоим/Кравченко (30 мая), ставки и коэффициенты

30 мая в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бутвилас/Манзанера Пертуса , а противостоять в этом поединке будет Ваншелбоим/Кравченко.



В 18:30 по Москве Бутвилас/Манзанера Пертуса и Ваншелбоим/Кравченко выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 30 мая. Единственный раз Бутвилас/Манзанера Пертуса и Ваншелбоим/Кравченко встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Бутвилас/Манзанера Пертуса сейчас считается фаворитом.



Бутвилас/Манзанера Пертуса — Ваншелбоим/Кравченко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Бутвилас/Манзанера Пертуса — Ваншелбоим/Кравченко запланирован организаторами турнира на 30 мая, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бутвилас/Манзанера Пертуса и Ваншелбоим/Кравченко встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бутвилас/Манзанера Пертуса имеет три победы при одном поражении.

Бутвилас/Манзанера Пертуса

Болельщики ожидали, что на этом турнире Бутвилас/Манзанера Пертуса продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Бутвилас/Манзанера Пертуса в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Бутвилас/Манзанера Пертуса сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Бутвилас/Манзанера Пертуса немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Ваншелбоим/Кравченко

Во взрослом туре Ваншелбоим/Кравченко проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Ваншелбоим/Кравченко пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Ваншелбоим/Кравченко предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Ваншелбоим/Кравченко еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Бутвилас/Манзанера Пертуса — Ваншелбоим/Кравченко

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бутвилас/Манзанера Пертуса и Ваншелбоим/Кравченко впервые будут встречаться между собой. Если Бутвилас/Манзанера Пертуса уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ваншелбоим/Кравченко пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бутвилас/Манзанера Пертуса демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бутвилас/Манзанера Пертуса – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бутвилас/Манзанера Пертуса — Ваншелбоим/Кравченко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.05.23)

Бутвилас/Манзанера Пертуса

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бутвилас/Манзанера Пертуса выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бутвилас/Манзанера Пертуса всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бутвилас/Манзанера Пертуса уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бутвилас/Манзанера Пертуса занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бутвилас/Манзанера Пертуса больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бутвилас/Манзанера Пертуса имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ваншелбоим/Кравченко

Ваншелбоим/Кравченко лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ваншелбоим/Кравченко играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ваншелбоим/Кравченко начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ваншелбоим/Кравченко выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ваншелбоим/Кравченко сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бутвилас/Манзанера Пертуса — Ваншелбоим/Кравченко Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бутвилас/Манзанера Пертуса и Ваншелбоим/Кравченко аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бутвилас/Манзанера Пертуса и Ваншелбоим/Кравченко обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бутвилас/Манзанера Пертуса и Ваншелбоим/Кравченко постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бутвилас/Манзанера Пертуса — Ваншелбоим/Кравченко: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бутвилас/Манзанера Пертуса имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бутвилас/Манзанера Пертуса и Ваншелбоим/Кравченко отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ваншелбоим/Кравченко в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бутвилас/Манзанера Пертуса превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ваншелбоим/Кравченко сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бутвилас/Манзанера Пертуса гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бутвилас/Манзанера Пертуса — Ваншелбоим/Кравченко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бутвилас/Манзанера Пертуса и Ваншелбоим/Кравченко. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бутвилас/Манзанера Пертуса и для Ваншелбоим/Кравченко, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-661484-denislava-glushkova-rebekka-shramkova-prognoz-specialista-na-match-31-05-23/