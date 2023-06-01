Прогноз Сусанто/Сусанто — Барки/Рунгкат (01.06.2023), ставки и коэффициенты

Сусанто/Сусанто — Барки/Рунгкат. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.06.23)

01-го июня в 08:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сусанто/Сусанто , а противостоять в этом поединке будет Барки/Рунгкат.



Теннисное противостояние Сусанто/Сусанто — Барки/Рунгкат пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 01-го июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 08:35 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Сусанто/Сусанто является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Сусанто/Сусанто — Барки/Рунгкат. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Сусанто/Сусанто имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01-го июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Барки/Рунгкат. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 08:35. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сусанто/Сусанто имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сусанто/Сусанто

В этом сезоне Сусанто/Сусанто показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Сусанто/Сусанто играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Сусанто/Сусанто умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Сусанто/Сусанто и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Сусанто/Сусанто будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Сусанто/Сусанто чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Барки/Рунгкат

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Барки/Рунгкат теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Барки/Рунгкат имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Барки/Рунгкат испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Барки/Рунгкат выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Барки/Рунгкат занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Сусанто/Сусанто» — «Барки/Рунгкат»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сусанто/Сусанто и Барки/Рунгкат впервые будут встречаться между собой. Если Сусанто/Сусанто уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Барки/Рунгкат пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сусанто/Сусанто демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сусанто/Сусанто – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Сусанто/Сусанто — Барки/Рунгкат. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.06.23)

Сусанто/Сусанто

Сусанто/Сусанто не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Сусанто/Сусанто любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Сусанто/Сусанто умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Сусанто/Сусанто не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Сусанто/Сусанто умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Барки/Рунгкат

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Барки/Рунгкат все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Барки/Рунгкат сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Барки/Рунгкат все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Барки/Рунгкат предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Сусанто/Сусанто — Барки/Рунгкат Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сусанто/Сусанто и Барки/Рунгкат начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сусанто/Сусанто и Барки/Рунгкат показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сусанто/Сусанто и Барки/Рунгкат провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сусанто/Сусанто и Барки/Рунгкат действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сусанто/Сусанто — Барки/Рунгкат: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сусанто/Сусанто имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сусанто/Сусанто и Барки/Рунгкат отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Барки/Рунгкат в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сусанто/Сусанто превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Барки/Рунгкат сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сусанто/Сусанто гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сусанто/Сусанто — Барки/Рунгкат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сусанто/Сусанто и Барки/Рунгкат сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сусанто/Сусанто, и Барки/Рунгкат будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-662287-stavki-na-match-hanyuy-guo-esin-ma-prognoz-na-tennis-ot-01-06-23/