Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.06.23)

Прогноз Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро (01-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро (01.06.2023), ставки и коэффициенты

01.06.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карамоко/Перрин , а противостоять в этом поединке будет Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро.



Судья теннисного матча Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01.06.2023, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Карамоко/Перрин и Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Карамоко/Перрин имеет четыре победы, то Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро может похвастаться лишь двумя победами.



Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 01.06.2023 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Карамоко/Перрин и Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Карамоко/Перрин

Болельщики ожидали, что на этом турнире Карамоко/Перрин продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Карамоко/Перрин в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Карамоко/Перрин сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Карамоко/Перрин немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро

На этом турнире Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Карамоко/Перрин и Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро впервые будут встречаться между собой. Если Карамоко/Перрин уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Карамоко/Перрин демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Карамоко/Перрин – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.06.23)

Карамоко/Перрин

На данный момент Карамоко/Перрин занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Карамоко/Перрин снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Карамоко/Перрин не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Карамоко/Перрин не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро

Этот сезон Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Карамоко/Перрин и Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Карамоко/Перрин и Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Карамоко/Перрин сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Карамоко/Перрин – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Карамоко/Перрин и Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карамоко/Перрин — Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Карамоко/Перрин и Перейра Де Агиар/Фернанда Наварро.



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