Прогноз Заглембе Сосновец 22 (жен) — Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) (07-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Заглембе Сосновец 22 (жен) — Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) 07-го февраля 2020 года

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Заглембе Сосновец 22 (жен) — Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен):

Заглембе Сосновец 22 (жен)

В последней встрече баскетбольных клубов Заглембе Сосновец 22 (жен) и Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 07-го февраля 2020 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 20:15 по МСК.На 07-го февраля 2020 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Заглембе Сосновец 22 (жен) - Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 20:15 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Заглембе Сосновец 22 (жен), одержав семь побед.После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Заглембе Сосновец 22 (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Заглембе Сосновец 22 (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Заглембе Сосновец 22 (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.

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Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч

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Заглембе Сосновец 22 (жен) — Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.02.20)

Заглембе Сосновец 22 (жен)

Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен)

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Заглембе Сосновец 22 (жен) - Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

СЕГОДНЯ МАТЧ Заглембе Сосновец 22 (жен) - Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Заглембе Сосновец 22 (жен) - Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен), запланированного на 07-го февраля 2020 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 20:15 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Заглембе Сосновец 22 (жен) и Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Заглембе Сосновец 22 (жен).В последние годы Заглембе Сосновец 22 (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Заглембе Сосновец 22 (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.В прошлом сезоне баскетбольный клуб Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.Стало известно, что баскетбольная встреча Заглембе Сосновец 22 (жен) - Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) пройдет 07-го февраля 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 20:15 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Заглембе Сосновец 22 (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Заглембе Сосновец 22 (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Заглембе Сосновец 22 (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных. С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.Долгое время баскетбольный клуб Заглембе Сосновец 22 (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Заглембе Сосновец 22 (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Заглембе Сосновец 22 (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды. В данный момент баскетбольный клуб Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Энеа Гожув-Велькопольский 22 (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

http://evolvegame.ru/cat0-238220-prognoz-na-match-kiki-bertens-aleksandra-sosnovich-ot-eksperta-07-02-20/