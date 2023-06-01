Прогноз на бой Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) — Эльбрус Османов (Рос) 02 июня

«Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи)» – «Эльбрус Османов (Рос)». 02.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02.06.2023 должен состояться бой Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) — Эльбрус Османов (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:10 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) и Эльбрус Османов (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 02.06.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) — Эльбрус Османов (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 17:10 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) — Эльбрус Османов (Рос):

победа Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) – 0, ничья – 0, победа Эльбрус Османов (Рос) – 0

Прогноз на матч Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) – Эльбрус Османов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02.06.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) не очень выгодно, а вот Эльбрус Османов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Эльбрус Османов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Эльбрус Османов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Эльбрус Османов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Эльбрус Османов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Эльбрус Османов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Эльбрус Османов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эльбрус Османов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эльбрус Османов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эльбрус Османов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эльбрус Османов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эльбрус Османов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эльбрус Османов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) – Эльбрус Османов (Рос) 02.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) и Эльбрус Османов (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) и Эльбрус Османов (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) и Эльбрус Османов (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) и Эльбрус Османов (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) легко справится с таким соперником, как Эльбрус Османов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) — Эльбрус Османов (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эльбрус Османов (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи)

В своей профессиональной карьере Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Эльбрус Османов (Рос)

Никаких высот Эльбрус Османов (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Эльбрус Османов (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Эльбрус Османов (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Эльбрус Османов (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) — Эльбрус Османов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02.06.2023

Так как Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Эльбрус Османов (Рос).

Статистика и личные встречи

В этом бою Каонар Сор Джор Тонгпраджин (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Эльбрус Османов (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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