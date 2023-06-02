Прогноз на бой Раймонд Йоханссон (Шве) — Димитрис Димитриадис (Шве) 03 июня

«Раймонд Йоханссон (Шве)» – «Димитрис Димитриадис (Шве)». 03.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Раймонд Йоханссон (Шве) проведет 03-го июня 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Димитрис Димитриадис (Шве). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 03-го июня 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Раймонд Йоханссон (Шве) — Димитрис Димитриадис (Шве). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Раймонд Йоханссон (Шве) — Димитрис Димитриадис (Шве):

победа Раймонд Йоханссон (Шве) – 0, ничья – 0, победа Димитрис Димитриадис (Шве) – 0

Прогноз на матч Раймонд Йоханссон (Шве) – Димитрис Димитриадис (Шве) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го июня 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Раймонд Йоханссон (Шве) — Димитрис Димитриадис (Шве) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Раймонд Йоханссон (Шве) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Раймонд Йоханссон (Шве) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Раймонд Йоханссон (Шве) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Раймонд Йоханссон (Шве) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Раймонд Йоханссон (Шве) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Димитрис Димитриадис (Шве) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Димитрис Димитриадис (Шве) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Димитрис Димитриадис (Шве) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Димитрис Димитриадис (Шве) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Димитрис Димитриадис (Шве) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Раймонд Йоханссон (Шве) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Раймонд Йоханссон (Шве) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Раймонд Йоханссон (Шве) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Раймонд Йоханссон (Шве) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Раймонд Йоханссон (Шве) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Димитрис Димитриадис (Шве) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Димитрис Димитриадис (Шве) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Димитрис Димитриадис (Шве) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Димитрис Димитриадис (Шве) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Димитрис Димитриадис (Шве), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Раймонд Йоханссон (Шве) – Димитрис Димитриадис (Шве) 03.06.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Раймонд Йоханссон (Шве) и Димитрис Димитриадис (Шве). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Раймонд Йоханссон (Шве) и Димитрис Димитриадис (Шве). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Раймонд Йоханссон (Шве) и Димитрис Димитриадис (Шве) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Раймонд Йоханссон (Шве) и Димитрис Димитриадис (Шве) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Раймонд Йоханссон (Шве) — Димитрис Димитриадис (Шве) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Димитрис Димитриадис (Шве) выиграет нокаутом.

Титульный бой Раймонд Йоханссон (Шве) — Димитрис Димитриадис (Шве) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Димитрис Димитриадис (Шве) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Раймонд Йоханссон (Шве)

На самом деле Раймонд Йоханссон (Шве) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Раймонд Йоханссон (Шве) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Раймонд Йоханссон (Шве) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Раймонд Йоханссон (Шве) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Раймонд Йоханссон (Шве) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Димитрис Димитриадис (Шве)

В данный момент Димитрис Димитриадис (Шве) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Димитрис Димитриадис (Шве) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Димитрис Димитриадис (Шве) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Димитрис Димитриадис (Шве) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Раймонд Йоханссон (Шве) — Димитрис Димитриадис (Шве). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го июня 2023 года

В этом поединке Раймонд Йоханссон (Шве) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Димитрис Димитриадис (Шве), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Раймонд Йоханссон (Шве) и Димитрис Димитриадис (Шве) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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