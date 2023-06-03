Прогноз на бой Джон Сараги (Инз) — Джонни Гилл (США) 03 июня

«Джон Сараги (Инз)» – «Джонни Гилл (США)». 03.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 03-го июня 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джон Сараги (Инз) — Джонни Гилл (США). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джон Сараги (Инз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джон Сараги (Инз) — Джонни Гилл (США) пройдет 03-го июня 2023 года, и можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джон Сараги (Инз) имеет две победы нокаутом, а Джонни Гилл (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон Сараги (Инз) — Джонни Гилл (США):

победа Джон Сараги (Инз) – 0, ничья – 0, победа Джонни Гилл (США) – 0

Прогноз на матч Джон Сараги (Инз) – Джонни Гилл (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го июня 2023 года :

Так как Джон Сараги (Инз) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Джонни Гилл (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Джон Сараги (Инз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джон Сараги (Инз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джон Сараги (Инз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джон Сараги (Инз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Джонни Гилл (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джонни Гилл (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джонни Гилл (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джонни Гилл (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джонни Гилл (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Джон Сараги (Инз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джон Сараги (Инз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джон Сараги (Инз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джон Сараги (Инз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джон Сараги (Инз) валится с ног. К тому же, Джон Сараги (Инз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джон Сараги (Инз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Джонни Гилл (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джонни Гилл (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джонни Гилл (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джонни Гилл (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джонни Гилл (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джонни Гилл (США) должен задуматься о своей обороне.

Джон Сараги (Инз) – Джонни Гилл (США) 03.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джон Сараги (Инз) и Джонни Гилл (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джон Сараги (Инз) и Джонни Гилл (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джон Сараги (Инз) и Джонни Гилл (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Джон Сараги (Инз) — Джонни Гилл (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джонни Гилл (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джон Сараги (Инз)

Как бы Джон Сараги (Инз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джон Сараги (Инз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джон Сараги (Инз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джон Сараги (Инз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джон Сараги (Инз) совершенно не работает над собственной защитой.

Джонни Гилл (США)

В своей карьере Джонни Гилл (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Джонни Гилл (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Джонни Гилл (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Джонни Гилл (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Джон Сараги (Инз) — Джонни Гилл (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го июня 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Джон Сараги (Инз) — Джонни Гилл (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Джон Сараги (Инз) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Джон Сараги (Инз) сейчас находится на пике формы, так что Джонни Гилл (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джон Сараги (Инз).

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