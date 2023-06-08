Марина Бассольс Рибера — Каролин Долхайд: снова ждем результативной игры

Прогноз Марина Бассольс Рибера — Каролин Долхайд (08 июня), ставки и коэффициенты

Марина Бассольс Рибера — Каролин Долхайд (08.06.2023), ставки и коэффициенты

08.06.2023 в 15:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Марина Бассольс Рибера , а противостоять в этом поединке будет Каролин Долхайд.



Так как Марина Бассольс Рибера в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Каролин Долхайд, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 08.06.2023. Но, доказать обратное Марина Бассольс Рибера все же сможет в 15:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марина Бассольс Рибера — Каролин Долхайд:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Марина Бассольс Рибера — Каролин Долхайд, которая пройдет 08.06.2023 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 15:05 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Марина Бассольс Рибера

Этот турнир Марина Бассольс Рибера проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Марина Бассольс Рибера может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Марина Бассольс Рибера однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Марина Бассольс Рибера имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Марина Бассольс Рибера левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Марина Бассольс Рибера хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Каролин Долхайд

На этом турнире Каролин Долхайд играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Каролин Долхайд все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Каролин Долхайд не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Каролин Долхайд уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Каролин Долхайд на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Каролин Долхайд пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

WTA, Марина Бассольс Рибера — Каролин Долхайд

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Прогноз и ставка на матч Марина Бассольс Рибера — Каролин Долхайд 08.06.2023

Марина Бассольс Рибера

В этом сезоне Марина Бассольс Рибера демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Марина Бассольс Рибера уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Марина Бассольс Рибера любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Марина Бассольс Рибера часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Марина Бассольс Рибера умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Каролин Долхайд

Несмотря на свой молодой возраст, Каролин Долхайд демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Каролин Долхайд уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Каролин Долхайд станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Каролин Долхайд, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Каролин Долхайд умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Каролин Долхайд имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Марина Бассольс Рибера — Каролин Долхайд Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Марина Бассольс Рибера и Каролин Долхайд, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Марина Бассольс Рибера и Каролин Долхайд играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Марина Бассольс Рибера, и Каролин Долхайд неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Марина Бассольс Рибера — Каролин Долхайд: снова ждем результативной игры

Марина Бассольс Рибера и Каролин Долхайд которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Марина Бассольс Рибера имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Каролин Долхайд хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Марина Бассольс Рибера. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Каролин Долхайд умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Марина Бассольс Рибера довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Каролин Долхайд вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Марина Бассольс Рибера.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марина Бассольс Рибера — Каролин Долхайд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Марина Бассольс Рибера и Каролин Долхайд сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Марина Бассольс Рибера, и Каролин Долхайд будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-667403-prognoz-na-match-rebekka-shramkova-peyton-stearns-08-06-23/