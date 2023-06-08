Прогноз на бой Гор Ерицян (Арм) — Густаво Давид Виттори (Арг) 10 июня

«Гор Ерицян (Арм)» – «Густаво Давид Виттори (Арг)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10.06.2023 состоится интересный поединок Гор Ерицян (Арм) — Густаво Давид Виттори (Арг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 01:00 по московскому времени Гор Ерицян (Арм) и Густаво Давид Виттори (Арг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10.06.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Гор Ерицян (Арм) и Густаво Давид Виттори (Арг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Гор Ерицян (Арм).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гор Ерицян (Арм) — Густаво Давид Виттори (Арг):

победа Гор Ерицян (Арм) – 0, ничья – 0, победа Густаво Давид Виттори (Арг) – 0

Прогноз на матч Гор Ерицян (Арм) – Густаво Давид Виттори (Арг) Бои, титульный бой, 10.06.2023 :

Так как Гор Ерицян (Арм) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Густаво Давид Виттори (Арг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Гор Ерицян (Арм) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Гор Ерицян (Арм) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Гор Ерицян (Арм) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Гор Ерицян (Арм) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Густаво Давид Виттори (Арг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Густаво Давид Виттори (Арг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Густаво Давид Виттори (Арг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Густаво Давид Виттори (Арг) должен быть в хорошей физической форме. Густаво Давид Виттори (Арг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Гор Ерицян (Арм) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Гор Ерицян (Арм) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Гор Ерицян (Арм) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Гор Ерицян (Арм) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Гор Ерицян (Арм) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Гор Ерицян (Арм) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Густаво Давид Виттори (Арг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Густаво Давид Виттори (Арг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Густаво Давид Виттори (Арг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Густаво Давид Виттори (Арг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Густаво Давид Виттори (Арг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Густаво Давид Виттори (Арг) должен задуматься о своей обороне.

Гор Ерицян (Арм) – Густаво Давид Виттори (Арг) 10.06.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Гор Ерицян (Арм) и Густаво Давид Виттори (Арг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Гор Ерицян (Арм) и Густаво Давид Виттори (Арг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Гор Ерицян (Арм) и Густаво Давид Виттори (Арг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Гор Ерицян (Арм) и Густаво Давид Виттори (Арг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Гор Ерицян (Арм) — Густаво Давид Виттори (Арг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Гор Ерицян (Арм) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Гор Ерицян (Арм) в данный момент сильнее, нежели Густаво Давид Виттори (Арг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Гор Ерицян (Арм)

Гор Ерицян (Арм) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Гор Ерицян (Арм) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Гор Ерицян (Арм) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Гор Ерицян (Арм) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Гор Ерицян (Арм) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Густаво Давид Виттори (Арг)

Густаво Давид Виттори (Арг) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Густаво Давид Виттори (Арг) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Густаво Давид Виттори (Арг) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Густаво Давид Виттори (Арг) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Густаво Давид Виттори (Арг) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Гор Ерицян (Арм) — Густаво Давид Виттори (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 10.06.2023

Спортивные эксперты считают, что Гор Ерицян (Арм) сейчас намного сильнее, чем Густаво Давид Виттори (Арг), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Гор Ерицян (Арм) является очевидным фаворитом, ведь Густаво Давид Виттори (Арг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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